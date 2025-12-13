Masovni protesti protiv korupcije, u čijem je fokusu moćni oligarh i političar Deljan Pevski, doveli su do ostavke bugarske vlade premijera Rosena Željazkova, svega nekoliko nedelja prije nego što Bugarska treba da uvede euro.

Izvor: Youtube/Slobodna Evropa/Printscreen

Desetine hiljada građana okupile su se u srijedu širom Bugarske, a najmasovnije u Sofiji, zahtijevajući ostavku vlade zbog, kako tvrde, sistemske korupcije i zarobljene države. Već narednog dana premijer Željazkov je na vanrednoj sjednici parlamenta objavio da njegov kabinet podnosi ostavku. "Čujemo glas građana i moramo da odgovorimo na njihove zahtjeve. I mladi i stari su digli glas u korist ostavke. Ovaj građanski stav mora biti ohrabren", rekao je Željazkov, dodajući da protesti moraju jasno artikulisati kakvu vladu građani žele ubuduće.

U Sofiji su demonstranti ispunili centralni trg u blizini parlamenta, vlade i predsjedništva, a laserskim projekcijama na zgradi skupštine ispisivane su poruke "Ostavka", "Mafija napolje" i "Za poštene izbore". Procjene medija, zasnovane na snimcima iz dronova, govore o više od 100.000 okupljenih, dok neki izvori navode i do 150.000 ljudi. Protestima su se masovno pridružili studenti, a skupovi su održani i u više od 25 gradova, uključujući Plovdiv, Varnu, Veliko Trnovo, Razgrad i Burgas, dok su demonstracije organizovane i u inostranstvu – u Briselu, Berlinu, Londonu, Beču, Cirihu i Njujorku.

Formalni povod za proteste bili su sporni predlozi budžeta za 2026. godinu, koji su predviđali povećanje poreza, veće doprinose i rast javne potrošnje. Vlada je kasnije povukla plan, ali je nezadovoljstvo prerastalo u širu pobunu protiv političkog sistema, a u centru besa demonstranata našao se Deljan Pevski, lider Pokreta za prava i slobode (DPS), čija stranka podržava manjinsku vladu u parlamentu. Pevski je 2021. godine sankcionisan od strane Sjedinjenih Američkih Država zbog korupcije, a slične sankcije uvela mu je i Velika Britanija u februaru 2023. Organizacija Reporteri bez granica još je 2018. upozorila da Pevski personifikuje "korupciju i spregu medija, politike i oligarha". Protivnici vlasti tvrde da, iako DPS formalno nije dio vladajuće koalicije, njegovi glasovi omogućavaju Pevskom da ima presudan uticaj na donošenje ključnih odluka u zemlji, često u saradnji s bivšim premijerom Bojkom Borisovim.

Tokom demonstracija organizatori su koristili simbolične rekvizite, uključujući veliki žuti kauč s natpisom „Divan, Divan“, aludirajući na Pevskog i njegovog stranačkog kolegu Bajrama Bajrama. Iako su protesti uglavnom protekli mirno, policija je u Sofiji privela 57 osoba, za koje tvrdi da su provokatori, a kod nekih je pronađena veća suma novca. Opoziciona koalicija „Nastavljamo promjenu – Demokratska Bugarska“ najavila je novo glasanje o nepoverenju vladi, šesto po redu, ali je Željazkov ostavkom preduhitrio sednicu. Predsjednik Bugarske Rumen Radev ocijenio je da masovni protesti već predstavljaju "glasanje o nepoverenju vladi", pozivajući poslanike da biraju između "dostojanstva slobodnog glasanja i sramote zavisnosti".

Sve se dešava u trenutku kada Bugarska treba da postane 21. članica evrozone i 1. januara pređe sa leva na euro, ali je društvo duboko podijeljeno – prema istraživanju iz juna, 46,8 odsto građana protivi se uvođenju evra, dok ga 46,5 odsto podržava.