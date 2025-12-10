Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici policije uhapsili su muškarca R.V. (64) iz Kraljeva zbog sumnje da je obljubio šestogodišnju djevojčicu.

"Šezdesetčetvorogodišnji Kraljevčanin se sumnjiči da je u prethodnom periodu obljubio maloljetnu djevojčicu, staru šest godina", saopšteno je iz MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.