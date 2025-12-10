Pomenuti incident dogodio se u prostorijama jedne srednje škole u Beogradu, kada je maloljetni učenik zaprijetio nastavnici, ali i cijelom razredu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Do ovog incidenta je došlo u ponedeljak kada je maloljetnik pomislio da će dobiti lošu ocjenu. Tada je, kako se sumnja, prvo uputio prijetnje svojoj nastavnici, a potom i drugovima iz razreda, izazvavši strah i paniku među djecom.

- Učenik je ustao i rekao: "Pucaću ti u glavu ako dobijem jedan", a zatim se okrenuo ka razredu i zaprijetio svojim školskim drugovima da će ih "zaklati".

Nastavnica je odmah reagovala i incident je prijavljen nadležnima, a obaviješteni su i roditelji maloljetnog dečaka.

O slučaju je obaviješteno Odeljenje za maloljetnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a istraga povodom ovog incidenta je u toku.