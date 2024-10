Majka ubijenog Andrije Čikića kaže da je svjedočenje jdečaka ubice bilo veoma uznemirujuće.

Suzana Stanković Čikić, majka tragično nastradalog Andrije Čikića u masakru u "Ribnikaru", u potresnom intervjuu za TV Prvu, iznijela je svoje misli i osjećanja o tragediji koja je potresla naciju. Kako kaže majka ubijenog Andrije Čikića kaže da je svjedočenje dječaka ubice bilo veoma uznemirujuće i da bi, prema njenom mišljenju, bilo bolje da je saslušanje bilo otvoreno za javnost.

Ja nemam više djece i pokušavam da nađem put i razlog zašto postojim na ovom svijetu nakon tragedije, kaže u svojoj potresnoj ispovijesti majka Andrije Čikića.

"Čovjek traži razlog zašto diše, zbog čega živi. Ja nemam više djece i pokušavam da nađem neki razlog. Ja svog sina ne mogu da vratim, ali ću uraditi sve da ne nastrada još neko dijete. Pokušavam da razumijem šta se desilo i kako je moglo da se desi, ko je odgovoran za to. Mi nakon masakra u "Ribnikaru" imamo to da niko nije odgovoran za to. Kako je moguće da niko nije odgovoran za 10 ugašenih života?! Moramo pod hitno da mijenjamo nešto u našem sistemu kako se ovo ne bi ponovilo", rekla je Suzana Stanković Čikić.

Ističe da joj je velika motivacija i takmičenje koje nosi naziv njenog sina Andreje Čikića. Suzana Stanković Čikić se zalaže za promjene koje bi spriječile ponavljanje ovakvih tragedija.

Njena borba za pravdu i odgovornost u društvu odražava duboku bol i potrebu da se izvuče pouka iz tragedije koja je odnijela deset života. Upravo zato, aktivno se zalaže za promjenu zakona koji se upravo odnosi na krivičnu odgovornost maloljetnih lica i njihovih roditelja.

"Mi smo svjesni da je nasilje postalo suviše prisutno u našem društvu. Čini mi se da je nakon tragedije nasilje eskaliralo, kada su maloljetna lica shvatila da nisu odgovorna. Zbog toga je važno da se spusti starosna granica krivične odgovornosti, 12 godina je adekvatna starosna granica. Maloljetno lice treba da bude dovoljno zrelo i svjesno postupaka i posledica koje nanosi žrtvi. Da bude svjesno šta znači maltretiranje, šta znači kada se nekome oduzme život. Mi roditelji smo odgovorni za svoju djecu dokle god ona nisu sposobna da o sebi vode računa. Svi treba da se trgnemo i probudimo, jer će se drugačije i roditelji ponašati kada budu znali da će snositi odgovornost za ono što njihova djeca rade", dodala je Stanković Čikić.

Ističe da ćemo i samo drugačije gledati na svoju djecu kada budemo znali da ćemo i mi odgovarati za njihove postupke.

Posebno je bolno to što za sada niko nije odgovoran za ovako stravičan zločin.