U selu Vrelo kod Niša jutros je pronađeno tijelo 53-godišnje žene. Policija je obavila uviđaj, a nadležno tužilaštvo obaviješteno je o okolnostima smrti koja se još utvrđuje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U niškoj policiji je potvrđeno da je mrtva žena zatečena oko 6 časova na putu u ovom selu. Policija je obavila uviđaj i o pronalasku tijela obavijestila nadležno tužilaštvo.

"Utvrđuje se da li je smrt posledica saobraćajne nezgode ili je nastupila pod drugim okolnostima. Obaviješteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu", rečeno je u niškoj policiji.