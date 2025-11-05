U KPZ u Nišu sinoć je pronađeno tijelo osuđenika A. S. (34) u toaletu višekrevetne sobe. Vrata su bila djelimično zatvorena pertlom, a nadležni organi odmah su obavijestili policiju i Više javno tužilaštvo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijelo osuđenika pronađeno je sinoć oko 20 sati u toaletu višekrevetne sobe u Kazneno-popravnom zavodu Niš, navode iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako navode, vrata toaleta su bila zatvorena jednim dijelom uz pomoć pertle, sa unutrašnje strane, zbog čega druge osobe nisu mogle da uđu unutra, a o tome su odmah obavijestili stražu.

Straža je odmah, kako objašnjavaju, došla u sobu, a u skladu sa zakonskom procedurom, odmah je obaviještena policija koja je obavila uviđaj.

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija navode da je o slučaju obaviješteno i Više javno tužilaštvo, Hitna pomoć, čija ekipa ljekara je došla u Zavod, kao i porodica osuđenika. Tijelo je upućeno na obdukciju.

Kako se nezvanično saznaje, osuđenik A.S. je bio na izvršenju kazne zatvora zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti u trajanju od četiri godine.