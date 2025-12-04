Dok su ovog ljeta dvokrevetne sobe u Lovranu mogle da se nađu već za 45 eura, u Zadru i Splitu cijene su bile znatno više. Hrvatska turistička branša sada se suočava sa izazovom kako ostati konkurentna.

Izvor: Youtube/printscreen/Destinations in Europe

Ljetovati u Hrvatskoj ili negdje drugdje? Cijene su dostupne u first ili last ponudi svima preko interneta, tako da nije teško odlučiti šta je pristupačnije. Za hrvatsku turističku branšu to nosi nove izazove - kako ostati konkurentan na tržištu i biti atraktivniji od konkurencije. Malo ko planira povećanje cijena.

Dok su se ovog ljeta dvokrevetne sobe u Lovranu mogle naći već za 45 eura, u Zadru i Splitu cijena je bila znatno viša, ali je pitanje da li će cijene rasti sljedeće sezone i da li će turisti pronaći bolje domaćine, prenosi Danas.hr.

"Veoma smo popularni u svijetu. Imam prijatelje u inostranstvu, imam prijatelje po Francuskoj, Italiji, Americi, rođake. Svi će doći. Doći će u većem broju nego ove godine", optimistična je Nevenka Galić iz Zadra, ali Marica Lakić iz Malog Lošinja nije toliko optimistična:

"Da smo skupi, skupi smo. Skuplji smo i od Njemačke što se tiče prodavnica, jedino apartmani su nam jeftini. A sve ovo ostalo - restorani, kafići, sve je preskupo."

"U svemu smo skupi. Upravo o tome smo pričali sada kada je hrana nestala i sve. Uticaće to i na turiste", kaže Sanja iz Splita, dok njen partner Marijan ima drugačije mišljenje: "Ma neće, kakvi. Oni imaju novaca. Jao nama."

"S cijenama smo došli negdje na gornji nivo"

Prema trenutnim najavama, cijene će i ove godine ili ostati iste ili će minimalno porasti, čak i za luksuzne stanove, jer ih je svake godine sve više, a konkurencija je sve veća.

"Ukoliko ne podignemo našu cjenovnu konkurentnost, konkretno, ukoliko ne napravimo korekcije cijena za sljedeću godinu, sasvim sam siguran da sljedeća godina više neće biti rekordna, odnosno da nećemo moći da ponovimo rezultate koje imamo ove godine", smatra ministar turizma i sporta Tonči Glavina (HDZ), a Veljko Ostojić, direktor Hrvatske turističke zajednice, dodaje: "Dostigli smo negdje gornji nivo sa cijenama. Današnji alati omogućavaju da se cijene formiraju praktično na dnevnoj bazi, u zavisnosti od ponude i potražnje."

U ovom trenutku, naša konkurencija je svako ko ima niže cijene od nas, navode u krovnom udruženju malih stanodavaca.

"Ono što su projekcije za sledeću godinu je da nema značajnijeg povećanja cijena, osim ako se ne opravdaju nekim dodatnim sadržajem ili implementacijom neke dodatne usluge u okviru samog smještaja", kaže Barbara Marinković, predsjednica Hrvatskog udruženja porodičnog smještaja.

Predstavnici turističkih zajednica Grada Zadra i Zadarske županije upravo predstavljaju svoju ponudu holandskim turističkim agencijama u Amsterdamu.

"Ne vidim nikakav strah da bismo mogli imati bilo kakvih problema. Mislim da ako saradnja između privatnog i javnog sektora nastavi da bude dovoljno dobra, ako se dobro reklamiramo, ako ponovo ponudimo tu vrijednost za novac, nećemo imati problema ni u budućnosti", kaže Tomislav Fain, predsjednik Udruženja hrvatskih turističkih agencija.

Trend smanjenja budžeta za putovanja

Za svakog gosta bore se i iz HTZ-a lansirajući promo kampanje.

"Ono što je važno naglasiti jeste da ćemo sljedeće godine mnogo više sredstava usmjeriti u oglašavanje i kontinuitet marketinških kampanja tokom cijele godine, sa naglaskom na predsezonsku i postsezonsku promociju, i da će dobar dio tih kampanja biti usmjeren na naša najvažnija emisiona tržišta", kaže direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.

Prema stručnim statistikama, definitivno je vidljiv trend smanjenja budžeta za putovanja. Gosti planiraju da putuju manje puta godišnje nego prošle godine i da budu pažljiviji sa svojom potrošnjom. Prilagođavanje novim trendovima postaje pravi izazov.