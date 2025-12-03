Hrvatski policajac udarao uhapšenog muškarca u marici.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi kako hrvatski policajac udara uhapšenog muškarca sa lisicama na rukama u marici, piše "Dalmacija danas". Ubrzo se oglasila PU splitsko-dalmatinska koja je potvrdila da je snimak nastao danas u Trilju u Hrvatskoj.

Naveli su da su policajci iz Policijske stanice Sinj, po nalogu Županijskog državnog tužilaštva, radili na dovođenju okrivljenog. Prema navodima policije, uhapšeni muškarac je prvo verbalno, a potom i fizički, napao policajca, ali se to na snimku ne vidi.

"Nakon napada policijski službenik je nad osobom upotrijebio sredstva prinude telesnu snagu i sredstva za vezivanje. Prilikom privođenja osobe došlo je do događaja sa snimka", saopštila je PU splitsko-dalmatinska.