Silovatelj sa Mostarske petlje, bivši vojni policajac Dejan Gojković, izašao je na slobodu nakon 12 godina zatvora, koliko mu je Apelacioni sud dosudio.

Bivši vojni policajac Dejan Gojković (48), koji je osuđen za četiri silovanja i tri pokušaja silovanja na Mostarskoj petlji u periodu između 2010. i 2013. godine, našao se na slobodi 26. novembra, tačno 12 godina od kada je uhapšen. Gojković je odslužio cijelu kaznu na koju je osuđen odlukom Apelacionog suda koji mu je prvobitnu robiju od 18 godina, smanjio na 12 sa obrazloženjem da je "to kazna koja je adekvatna težini učinjenih djela".

Bivši vojni policajac Dejan Gojković, koji je krajem novembra pušten na slobodu u vrijeme izvršenja krivičnog djela imao je 36 godina, a bio je optužen za četiri silovanja i tri pokušaja silovanja na Mostarskoj petlji u Beogradu između 2010. i 2013. godine.

Šokantnom odlukom Apelacionog suda u Beogradu kazna od 18 godina na koju je prvostepeno osuđen smanjena je na 12, te je on 26. novembra pušten na na slobodu jer mu je kazna istekla.

U obrazloženju svoje odluke, Apelacioni sud je naveo da je prvostepeni sud pravilno utvrdio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje su od uticaja na to da kazna bude veća ili manja.

Kazna "stroža od neophodne"

"Međutim, izrečena jedinstvena kazna okrivljenom u trajanju od 18 godina prvostepenom presudom stroža je nego što je to sa stanovišta svrhe kažnjavanja neophodno, na šta se osnovano u žalbi branioca okrivljenog ukazuje", naveo je Apelacioni sud.

Takođe je dodao da je kazna od 12 godina zatvora "adekvatna težini izvršenih krivičnih djela i stepenu krivice okrivljenog kao učinioca, te da će se njome postići svrha kažnjavanja".

Silovanja počinio svjesno

Inače, tokom suđenja koje je bilo zatvoreno za javnost, vještak neuropsihijatar je utvrdio da je Gojković djela počinio svjesno, u stanju uračunljivosti.

Žrtve je sačekivao u večernjim satima na autobuskim stajalištima na "Mostaru", odakle ih je pratio do stepeništa koja vode ka mostu Gazela. Prilazio im je s leđa, obarao ih na zemlju, a potom silovao.

Gojković je tokom suđenja negirao da je napadao i silovao žene kod Mostarske petlje. Uhapšen je 26. novembra 2013. kada ga je iz zasjede privela inspektorka Trećeg odeljenja beogradske policije Biljana Petrov.

"Ja sam vojni policajac, o čemu se radi?"

Zadatak da uhapse manijaka čak tri godine svakodnevno je opsjedao pripadnike Odeljenja za krvne i seksualne delikte PU Beograd.

Napadi su počeli 2010, a poslednji put 2013. godine, nekoliko dana nakon što je pokušao da siluje jednu djevojku (22) kod Mostarske petlje. Mete su mu bile žene svih starosnih dobi, pa čak i dvije maloljetnice.

U razgovoru za medije, inspektorka Petrov ovako je opisala hapšenje:

"Iznenada je protrčao i zaustavio se na odmorištu. Instinktivno sam znala: To je on! Potrčala sam preko kolovoza Gazele, preskakala sam automobile i bježala od kamiona koji su mogli da me pregaze. Za mnom su išli koleginica i kolega. Stigli smo ga na tramvajskoj stanici. Nisam osjećala strah, samo želju da ga uhvatim", pričala je Petrov u decembru 2013. godine za naš list.

Pomoću DNK tragova koji su pronađeni na odeći jedne žrtve, Gojković je identifikovan.

"Napao sam 15 žena, ali to i nije bilo silovanje"

Neposredno nakon hapšenja, manijak je zločine priznao u policiji.

"Napao sam 15 žena, nisam sve silovao, neke su uspjele da pobjegnu. Napadao sam ih s leđa, stavljao sam im nož pod grlo. U stvari, to nije bilo silovanje, samo sam ih prisiljavao da me oralno zadovolje", ispričao je posle hapšenja Gojković.

U vrijeme izvršenja krivičnih djela Gojković je bio oženjen i otac dvoje djece, prenijeli su ranije mediji.

