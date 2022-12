Igor Bogdanović odrobijao je kaznu od 15 godina zbog obljube dvije maloljetnice u Beogradu.

Izvor: YouTube/Screenshot/Hrvatska radiotelevizija

Igor Bogdanović (39) iz beogradskog naselja Ripanj, posle deceniju i po, koliko je proveo u zatvoru zbog dva krivična djela koja je sud izjednačio sa obljubom nad detetom i jednog pokušaja izvršenja ovog krivičnog dela, sutra izlazi na slobodu. On je izdržao celu kaznu koju mu je 2008. godine izrekao tadašnji Okružni, a sada Viši sud u Beogradu. Sankciju je odslužio u KPZ Beograd, jednom od najobezbeđenijih zatvora u Srbiji, prenela je Politika.

Izrečenom presudom, Bogdanović je proglašen krivim zato što je 13. decembra 2007. godine, oko 14 časova, u Ulici braće Srnić prinudio na obljubu maloletnu devojčicu. On joj je, kako je utvrdio sud, najpre stavio ruku preko usta, a potom je ugurao u lift koji je zaglavio između spratova. Potom je više puta ošamario devojčicu, a zatim se seksualno iživljavao nad njom. Kada je završio, Bogdanović joj je zapretio da će je ubiti ako nekome bilo šta kaže, a zatim je pobegao.

Drugo delo za koje je proglašen krivim, Bogdanović je počinio dva dana pre prvog i to u Ulici vojvode Šupljikca. Način na koji ga je izvršio, bio je gotovo identičan. Prema presudi, u koju je "Politika" imala uvid, Bogdanović je pratio svoju žrtvu, a kada je video da devojčica otključava vrata, sačekao je nekoliko minuta i pozvonio. Kada je devojčica upitala: "Ko je?", on je odgovorio: "Tata". Ne sumnjajući da joj preti opasnost, ona je otvorila ulazna vrata kuće, i kada je videla da pred njima nije njen otac pokušala je brzo da ih zatvori. Bogdanović je, međutim, uspeo da stavi nogu između vrata i praga. Uz pretnju da je gotova ukoliko bude pisnula, napasnik je naterao devojčicu da pođe do sobe na spratu i skine donji veš. Zatim je seksualno zlostavljao.

Dve nedelje kasnije, Bogdanović je napao i treći put. U Ustaničkoj ulici povukao je žrtvu, takođe maloletnicu, do ulaza zgrade, a kada su došli između prvog i drugog sprata, naredio je da ga oralno zadovolji. Kako je ona odbila to da uradi, napasnik je nekoliko puta udario u glavu. Devojčica je počela da se otima, udara nasilnika i vrišti. Bogdanović nije uspeo u svojoj nameri jer je jedan od komšija čuo dečije vapaje i pobegao je.

Bogdanović je za prva dva dela, koje je sud izjednačio sa obljubom deteta osuđen na pojedinačne zatvorske kazne od sedam godina, dok mu je za pokušaj obljube izrečeno četiri godine zatvora. Određena mu je jedinstvena kazna od 15 godina.

Na saslušanju u policiji i pred tužiocem, Bogdanović je priznao izvršenja dela i detaljno opisao. Osim njegovog priznanja, sud je presudu doneo i na osnovu izjava maloletnih oštećenih i svedoka.

"Na glavnom pretresu, optuženi je izmenio svoju odbranu, ali to nije bilo od uticaja na sud pošto je činjenično stanje utvrđeno. Urađeno je psihološko i psihijatrijsko veštačenje okrivljenog tokom kojeg je ustanovljeno da je postupao u granicama uračunljivosti i da kod njega nema nikakvih abnormalnosti", navodi se u presudi.

Tokom postupka kao svedok saslušan je i klinički psiholog koji je govorio o tome da su tragični događaji ostavili na devojčice sveobuhvatne posledice za koje ne može da se kaže u kom životnom dobu će se ispoljiti.

Bogdanović je pred sudijom rekao da zna da nije u redu to što je učinio, ali da je to jače od njega. Kazao je i da smatra da mu treba lekarska pomoć.

Podsećamo, Igor Milošević, serijski silovatelj izašao je iz zatvora u septembru pošto je izdržao najstrožu kaznu koja mu je mogla biti izrečena od 15 godina. On je ubrzo uhapšen ponovo nakon što je dao intervju jednom tabloidu, a autorke teksta su ga prijavile za ugrožavanje sigurnosti.