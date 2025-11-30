Pedeset treći dan sankcija protiv Naftne industrije Srbije (NIS) Srbija čeka odgovor američkog Stejt departmenta i OFAC-a o produžetku licence.

Srbija čeka odluku američkog Stejt departmenta i OFAC-a o produžetku licence za NIS, dok se priprema za očuvanje stabilnosti energetskog sistema kroz uvoz derivata i rezervisanje sredstava.

Stručnjaci najbolje rješenje za budućnost kompanije vide u većinskom vlasništvu Srbije, uz moguću djelimičnu saradnju sa mađarskim MOL-om i diverzifikaciju tržišta.

Pedeset treći dan je otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Srbija čeka odgovor američkog Stejt departmenta i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) o produžetku licence za NIS, dok rafinerija ostaje u fazi tople cirkulacije, a država povećava uvoz derivata.

Za to vrijeme, mađarski premijer Viktor Orban naglasio je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da će Budimpešta pomoći energetsku stabilnost Srbije.

Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić tvrdi da se zvanični Beograd ozbiljno priprema za energetsku stabilnost, rezervišući sredstva za svaki slučaj, a da je u budućnosti rješenje u diverzifikaciji energetskog tržišta.

Stručnjak za menadžment javne uprave Mihajlo Rabrenović smatra da je najpovoljnije rješenje da Srbija postane većinski vlasnik, a kao alternativu vidi otkup 22 procenata kompanije, uz zadržavanje mađarskog MOL-a kao suvlasnika.