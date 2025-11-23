Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa kongresmenima SAD, predstavnicima država Ohajo i Nju Džersi Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa kongresmenima iz Ohaja i Nju Džersija, Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom.

"Sa kongresmenima SAD Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i svim aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. U sadržajnom i otvorenom razgovoru, izrazili smo spremnost da dodatno jačamo veze i sveukupnu saradnju između Srbije i Sjedinjenih Američkih država, kao i da nastavimo dijalog po svim pitanjima od obostranog interesa", objavljeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsjednika Srbije.

"Kada je riječ o energetici, istakao sam da je za Srbiju veoma značajno pitanje funkcionisanja kompanije NIS i očuvanje energetske bezbjednosti naše zemlje i izrazio uvjerenje da će se to pitanje uskoro riješiti", zaključio je predsjednik Vučić.