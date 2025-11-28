Vaspitačica iz vrtića na istoku Hrvatske završila je u istražnom zatvoru zbog dječje po**ografije.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

U istražnom zatvoru završila je vaspitačica iz jednog dječjeg vrtića na istoku Hrvatske koju terete za dječju po**ografiju.

Istražni zatvor određen joj je kako ne bi ponovila krivično djelo ili uticala na svjedoke, potvrđeno je Indexu.

Vaspitačica je u zatvoru od 4. novembra, od kada je službeno na bolovanju.

Iz policije nisu željeli da iznose detalje slučaja zbog zaštite maloljetnika.

Prema nezvaničnim informacijama koje je objavio Jutarnji list, kod vaspitačice su pronađene sumnjive fotografije djece školskog uzrasta, od 12 do 14 godina, koje je ona navodno prosleđivala zainteresovanim osobama i veb-stranicama za dijeljenje pedofilskog sadržaja.