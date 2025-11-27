Radnici na gradilištu u Dobanovcima pronašli ljudsku lobanju sa kompletnim skeletom.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Radnici na gradilištu u Dobanovcima, blizu Beograda, pronašli su ljudsku lobanju i skelet, saznaje "Telegraf". Bagerista je u srijedu 26. novembra oko 10 časova izvukao iz zemlje lobanju i skelet.

Odmah je pozvana policija, a na lice mjesta ubrzo je stigao i tim Višeg javnog tužilaštva (VJT). Gradilište je odmah zatvoreno i utvrđeno je da je riječ o ostacima ljudskog porijekla.

Nije poznat identitet i starost posmrtnih ostataka. Skelet je upućen na Institut za sudsku medicinu.

Istraga je u toku. Više detalja znaće se nakon forenzičke analize.

(Telegraf/MONDO)