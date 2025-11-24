Andjelko Aćimović komentarisao je šokantnu odluku Apelacionog suda koji je ukinuo dio presude protiv roditelja dječaka ubice i vratio predmet na ponovno suđenje.

Izvor: Kurir TV/Printscreen/Privatna arhiva

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je dio prvostepene presude protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", i predmet vratio Višem sudu na ponovno suđenje.

Sud je utvrdio "bitne povrede postupka" i naveo da su razlozi presude "nejasni i protivrječni". Presudom Višeg suda u Beogradu, koju je ukinuo Apelacioni sud, roditelji dječaka ubice, Vladimir i Miljana Kecmanović bili su osuđeni na 17 i po godina zatvora.

Sa druge strane, roditelji ubijene djece naglašavaju da je ovakva odluka iznenađujuća. Andjelko Aćimović, otac ubijene djevojčice, govorio je o ovome u emisiji "Redakcija", koja se emituje na Kurir televiziji.

"O odluci smo saznali preko sajta Ministarstva pravde i apsolutno smo iznenađeni. Očekivali smo da se potvrdi presuda. Nemamo informacije koji su to razlozi, zbog kojih je vraćeno na ponovno suđenje. I zato, u principu, ne možemo nešto konkretno da komentarišemo, dok ne vidimo rješenje Apelacionog suda, na šta se ukazuje da je napravljena greška", kaže Aćimović.

Prema njegovoj ojceni, suđenje je bilo pravično, a ponekad su čak imali osjećaj da se roditeljima dječaka ubice poklanja više pažnje.

"Ono što sigurno znamo je da je suđenje bilo u odnosu na sve pravično. Čak smo nekad imali osećaj lični da se njima poklanja više pažnje, ali to je tako. Znači, nije po nama apsolutno bilo nekog razloga. Možda su njima vidljivije neke procesualne greške koje su možda dozvoljene i zbog kojih se to ponavlja. Ipak se nadamo da će se to relativno brzo završiti, što je za nas najvažnije. Imaćemo i sastanak sa svojim advokatima, tek nakon što saznamo sve detaljne informacije zbog čega je vraćeno. Ali, svakako da je to potresno za sve porodice", kaže Anđelko.

"To mogu da budu i banalne sitnice"

Apelacioni sud je prema okrivljenom Vladimiru Kecmanoviću produžio pritvor do dalje odluke prvostepenog suda, jer i dalje stoje razlozi zbog kojih je pritvor prema okrivljenom prvobitno određen, a kasnije i produžen:

"Bićemo pametniji kad vidimo razloge. Opšti razlog su bitne povrede za krivični postupak, a koje su to mi ne znamo. U principu, to su stvari procesualne, koje mogu da budu neke banalne sitnice i da to na kraju rezultira odlukom suda Apelacionog suda", kaže Aćimović.

Obrazloženje Apelacionog suda

"Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sjednice vijeća, dana 19. i 20. juna 2025. godine, a nakon vijećanja i glasanja dana 9. i 10. jula, 10. i 29. septembra i dana 30. septembra 2025. godine, donio je većinom glasova presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem djelu u odnosu na okr. Miljanu Kecmanović, dok je, usvajanjem žalbe branilaca okr. Vladimira Kecmanovića i Miljane Kecmanović, presuda u osuđujućem djelu u odnosu na navedene okrivljene ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i predmet u tom djelu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Prema okr. Vladimiru Kecmanoviću produžen je pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda", stoji u obrazloženju.

Kako se dalje navodi u obrazloženju, u prvostepenom postupku sud će otkloniti nedostate i pravilno prieniti relevantne procesne odredbe.

"U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovim rješenjem, pravilno primijeniti relevantne procesne odredbe i na pouzdan i jasan način utvrditi sve odlučne činjenice koje su bitne za utvrđivanje činjeničnog stanja, te će brižljivom ocjenom svakog od izvedenih dokaza ponaosob i svih dokaza skupa u njihovoj povezanosti, ocijeniti postojanje ili nepostojanje svakog od elemenata bića krivičnih djela u pitanju, a za svoje stavove dati jasne i nedvosmislene razloge", stoji u obrazloženju.



