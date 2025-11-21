Albanski premijer Edi Rama optužio je britansku ministarku Shabanu Mahmood za etničko stereotipisanje nakon što je izdvojila albanske porodice u govoru o zloupotrebama azilnog sistema.

Izvor: AGF / Shutterstock Editorial / Profimedia

Albanski premijer Edi Rama optužio je britansku ministarku unutrašnjih poslova Shabanu Mahmood za "etničko stereotipisanje" nakon što je u govoru o zloupotrebama sistema azila izdvojila albanske porodice.

Rama je kritikovao Mahmood jer je poslanicima rekao da oko 700 albanskih porodica živi u smještaju koji plaćaju poreski obveznici, iako su im zahtjevi za azil odbijeni, dok je u ponedeljak najavljivala velike reforme. Rama je taj broj nazvao "statističkom kapljicom u okeanu izazova sa kojima se suočava postbregzitovska Britanija".

Službeni podaci pokazuju da je Ujedinjeno Kraljevstvo deportovalo više od 13.000 ljudi u Albaniju otkako je 2022. potpisan sporazum o povratku. Rama je taj sporazum nazvao jednim od "najuspješnijih partnerstava u Evropi kada je riječ o ilegalnim migracijama".

Mahmood: Moramo ukloniti one kojima su zahtjevi za azil odbijeni

Mahmood je navedene komentare iznijela dok je objavljivala velike promjene u britanskom sistemu azila za koji je rekla da je trenutno "van kontrole i nepravedan". Govoreći u Donjem domu, Mahmood je navela: "Ako ne riješimo ovu krizu, povući ćemo još više ljudi na put koji počinje bijesom, a završava mržnjom."

Reforme će učiniti izbjeglički status privremenim, produžiti period čekanja na trajno nastanjivanje s pet na 20 godina i omogućiti uklanjanje porodica sa djecom koje nemaju pravo da ostanu u zemlji.

Uz ograničavanje pristupa izbjegličkom statusu, Ujedinjeno Kraljevstvo otvoriće i nove legalne rute za dolazak, s godišnjom kvotom. U sklopu govora Mahmood je poručila poslanicima: "Moramo ukloniti one kojima su zahtjevi za azil odbijeni, bez obzira ko su."

"Postoji, na primjer, oko 700 albanskih porodica koje žive u smještaju plaćenom iz poreza građana, i to nakon što su im zahtjevi za azil odbijeni, uprkos postojećem sporazumu o povratku i uprkos tome što je Albanija potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima", dodala je.

Rama: Službena politika ne smije počivati na etničkom stereotipisanju

Rama je odgovorio: "Kako ministarka unutrašnjih poslova iz Laburističke stranke može ovako loše ponavljati retoriku populističke krajnje desnice i izdvojiti 700 albanskih porodica, statističku kapljicu u okeanu izazova postbregzitovske Britanije, upravo u trenutku kada su Ujedinjeno Kraljevstvo i Albanija izgradili jedno od najuspješnijih partnerstava u Evropi kada je riječ o ilegalnim migracijama?"

"Budimo jasni: Albanci su neto doprinosioci britanskoj ekonomiji, a broj Albanaca koji primaju naknade u Ujedinjenom Kraljevstvu veoma je nizak u poređenju s drugim zajednicama. Ponovo i ponovo ih izdvajati nije politika.

To je zabrinjavajuća i nedolična vježba demagogije. Službena politika nikada ne bi smjela da počiva na etničkom stereotipisanju. To je najmanje što čovječanstvo očekuje od velike Velike Britanije", naglasio je.

Već se sukobljavao s britanskim političarima

Rama se više puta sukobljavao s britanskim političarima zbog njihovih opisa albanskih državljana. U maju je britanski premijer Keir Starmer otputovao u albansku prijestonicu Tiranu. Rama mu je tada poručio da neće ugostiti britanske "centre za povratak" za odbijene tražioce azila iz drugih zemalja.

Na istoj konferenciji za medije Rama je optužio prethodnu britansku konzervativnu vladu za "stigmatizovanje" Albanaca i upozorio da "psovanje Albanaca nije bila dobra ideja, jer se psovka vratila i sada su van parlamenta".

Rama, koji je oštar na društvenim mrežama, ranije je pozvao lidera stranke Reform UK Nigela Faragea da dođe u Albaniju i raspravlja o njegovoj tvrdnji da je svaki pedeseti Albanac u Britaniji u zatvoru. Rama je tu brojku odbacio kao "suludu" i optužio Faragea da promoviše politiku iz "postbregzitovskog priručnika post-istine".