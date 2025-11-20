Zagrebačka policija saopštila je da je istraga o požaru u zgradi Vjesnika u toku i da je jedna mlađa osoba uhapšena, dok se više njih ispituje.

Izvor: Index/printscreen

Zagrebačka policija oglasila se o toku istrage nakon požara koji je izbio u zgradi Vjesnika.

Ističu da je kriminalističko istraživanje započelo odmah po dojavi, uz istovremeno obezbjeđivanje mjesta događaja i preduzimanje mjera radi bezbijednosti građana.

U saopštenju naglašavaju da je u ranoj fazi izviđaja ključno što hitnije i neometano prikupiti obavještenja od svih osoba koje mogu imati korisna saznanja o događaju. Objavljivanje informacija u javnosti u toj fazi može otežati rad policije.

"To može dovesti u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se saznalo upravo u toj početnoj fazi izviđaja", navode iz policije.

Istražuje se više mlađih osoba, jedna uhapšena

Potvrdili su da je dosadašnjim radom obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba.

"Jedna osoba je uhapšena i nad njom se sprovodi kriminalističko istraživanje", saopštili su.

Dodaju da će, čim okolnosti to budu dozvolile, javnost dobiti više informacija:

"Vođeni primarno interesom efikasnog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informisati javnost."

(Index/MONDO)