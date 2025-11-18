Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila. Uzrok požara još nije poznat.

Izvor: Facebook/screenshot/HRT Radio Sljeme

Veliki požar izbio je kasno sinoć u neboderu novinske kuće Vjesnik u Zagrebu i još nije ugašen, javljaju hrvatski mediji.

Požar je zahvatio više spratova, a, prema trenutnim informacijama, u trenutku izbijanja vatre u zgradi nije bilo nikoga.

U cijelom objektu je zatvoren gas i isključena električna energija.

Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila. Uzrok požara još nije poznat.

(Nezavisne /MONDO)