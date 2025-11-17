Osumnjičeni muškarac je djevojku pratio od Autobuske stanice u Mostaru, sustigao i usmrtio hicem iz pištolja u ugostiteljskom objektu.

Izvor: Facebook printscreen

A.J. (32) iz Kalesije ubijena je sinoć u Mostaru. Ovaj brutalni zločin šokirao je region, a detalji koje su mediji objavili su jezivi.

Osumnjičeni za ubistvo je Anis K. (33), fudbalski sudija Prve lige Federacije BiH, a mediji prenose da je riječ o sinu slavnog Veležova fudbalera.

Ono što je posebno šokiralo javnost su detalji ovog mučkog ubistva. Naime, muškarac je djevojku pratio od Autobuske stanice, sustigao i usmrtio hicem iz pištolja u ugostiteljskom objektu.

Prema saznanjima, žena je trčala iz smjera Autobuske stanice, a napadač je za njom krenuo automobilom. Kad je vidio da ulazi u ugostiteljski objekt, ostavio je vozilo Ford 50-tak metara dalje u krenuo za njom. Djevojka je uspjela da utrči u toalet, gdje ju je napadač i pronašao i upucao.

Izvor: Facebook printscreen

Navodno, pokušao je samoubistvo, ali je pištolj zakočio. Budući da je nesrećna djevojka ranije pozvala policiju, patrola je za dvije minute došla na lice mjesta gdje su ga i uhapsili.

Dobijala prijetnje

Uviđajem je rukovodila dežurna kantonalna tužiteljka Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić koja je kazala da je, prema do sada prikupljenim informacijama, nesrećna djevojka, koji joj je bio bivši dečko dobijala ranije prijetnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći, vjerovatno, kako je navela, da će se to završiti na prijetnjama.

"Međutim, večeras kada je krenula na fitnes, on ju je dočekao i fizički je napao, nakon čega je potegao pištolj. Ona je potrčala do hotela nastojeći da spasi, ali je on ušao i ubio je", rekla je Pranjić.

Izvor: društvene mreže

Istražitelji su na licu mjesta pregledali i snimke videonadzora ispred i u unutrašnjosti objekta. Obavljeni su razgovori i sa svjedocima.

Kako saznaje Vecernji.ba, osumnjičeni je nedavno prijavio pištolj, a kao razloge prijave je naveo sigurnosne razloge jer mu se, naveo je, prijeti kao fudbalskom sudiji.

Oproštaji poznanika

Brojni poznanici, rodbina i prijatelji opraštaju se od ubijene djevojke, a među njima je ekonomista Admir Čavalić koji ju je poznavao.

"Teško je naći riječi za nečiju smrt. Još teže ako je ta osoba bila mlađa od tebe, studentkinja, osoba koja te zvala mentorom. Od prvih edukacija, organizacija događaja, međunarodnih putovanja, čitanja jedne, druge, treće, pedesete knjige pa sve do pisanja zajedničkih naučnih radova i globalnih projekata. Decenija rada i rasta. Kad gledaš kako student uči, radi, razvija se u jaku individuu. Ta osoba je bila Aldina Jahić, 'filozof' kako sam je zvao. Filozof je večeras pokušao pobjeći od nasilnika, budale, nekakvog mlakonje bez kičme", rekao je Čavalić.

Govorio je i o njenim organizacionim sposobnostima.

"Aldina je mogla organizovati događaj za 1.000 ljudi, pisati na desetine radova, govoriti pred punim skupom, tečno na engleskom, pričati o BiH i šaliti se. Mogla je sve, tako sam je vidio. Ali pobjeći večeras nije uspjela. Idi dalje dragi filozof. Rahmet duši bosanskoj, iskreno saučešće porodici Jahić", zaključio je.

(Večernji.ba/Avaz/MONDO)