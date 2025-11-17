U mjestu Plavna prijavljeno je jutros da je čovjek upao u septičku jamu.

Vatrogasnoj brigadi u Novom Sadu je jutros oko 9:30 časova prijavljeno da je u mjestu Plavna čovjek upao u septičku jamu pod neutvrđenim okolnostima i da je potrebna njihova intervencija.

Na lice mjesta je odmah izašla dežurna ekipa koja je ustanovila da tijelo pluta na površini sptičke jame. Vatrogasci su angažovani na izvlačenju tijela.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o muškarcu starom 59 godina, čiji je nestanak prijavljen jutros.

