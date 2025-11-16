Mladić je u kritičnom stanju i prebačen u Urgentni centar.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

U.R. (24) pogođen je večeras hicem u grudi dok je prilazio svom automobilu na Kanarevom brdu u Beogradu.

Kako se nezvanično saznaje, U.R. (24) je dovezen večeras u Ambulantu reanimacije Urgentnog centra sa ozbiljnim povredama u predelu grudnog koša i odmah je zbrinut i upućen na dalju dijagnostiku kako bi se utvrdio stepen povreda. Prema prvim informacijama, u desnoj strani grudnog koša utvrđeno je prisustvo krvi i zahtjeva hitno medicinsko praćenje.

Sumnja se da je sačekuša, a na snazi je policijska akcija Vihor 3.

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je na mestu zločina i vrši uviđaj.

