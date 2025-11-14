Sud će za tri mjeseca ponovo odlučivati da li će navedenima produžavati obje mjere, a na rješenje je dozvoljena žalba u roku od tri dana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivšim ministrima u Vladi Srbije Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću, koji su u grupi od 13 optuženih da su prilikom izgradnje brze pruge Novi Sad-Subotica-Kelebija oštetili budžet za 115 miliona dolara, sud je produžio mjeru kućnog pritvora za još tri mjeseca, potvrđeno je agenciji Beta u Višem sudu u Beogradu.

Prema rješenju sudije za prethodni postupak, ukupno devetoro okrivljenih, među kojima su pored dva ministra i pomoćnica tadašnjeg ministra građevinarstva Gorana Vesića Anita Dimoski i bivši direktor Infrastrukture Željeznice Srbije Nebojša Šurlan, dobilo je priduženje kućnog pritvora uz elektronski nadzor (nanogica).

Prema svima njima, plus A.C. i D.P, produžena je mjera zabrane kontaktiranja svjedoka koji se još nisu izjasnili pred sudom u ovom postupku, pošto njih dvojica od ranije nisu u kućnom pritvoru.

Preostalim dvojici obuhvaćenim optužnicom, N.T. i N.I. ukinuta je mjera zabrane kontaktiranja svjedoka.

Sud će za tri mjeseca ponovo odlučivati da li će navedenima produžavati obje mjere, a na rješenje je dozvoljena žalba u roku od tri dana.

Hapšenja po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, čijom istragom je obuhvaćeno više osoba, sprovedeno je 1. avgusta ove godine.