Pronađena je tajna sveska Stefana Milojevića, narko-bosa na Majorci, u kojoj su informacije o švercu droge.

Izvor: Instagram/Screenshot/Printscreen/Policia nacional

Stefan Milojević, sin bivšeg fudbalera Gorana Milojevića i bratanac trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića, koji je označen kao jedan od najvećih narko-bosova na Majorci i Ibici, tajne sastanke održavao je u jednoj mehaničarskoj radionici na Majorci, u kojoj su istražitelji pronašli i tajnu svesku o švercu droge.

Milojević je, podsjetimo, uhapšen u velikoj akciji španske policije i sumnja se da je bio organizator kriminalne grupe koja je švercovala ogromne količine kokaina i hašiša u Španiju, a potom novac ulagala u kupovinu lokala i hotela u popularnim španskim ljetovalištima.

Izvor: Printscreen, Policia nacional

"Policija je otkrila auto radionicu koja je bila ključna karika u mreži trgovine drogom. Auto servis je u vlasništvu Karlosa G. poznatog u kriminalnim krugovima kao 'El Tajler' i 'El Čarli'. Ona se nalazi u industrijskom parku na Palmi i prema istrazi, služila je kao mjesto sastanka za pripadnike klana, ali i za prepravljanje vozila, odnosno pravljenje bunkera u automobilima u kojima su prevozili drogu sa Majorke do Valensije. Vlasnik radnje optužen je za kupovinu više od 52 kilograma kokaina i 15 kilograma hašiša", prenijeli su španski mediji.

Prema policijskim izvještajima, Karlos G. je naveden kao jedan od glavnih saradnika organizacije i kupaca droge.

"U dnevnicima i sveskama zaplijenjenim od jednog pripadnika kriminalne grupe, Karlosa H., postoje zapisi u kojima se pominju 'El Taljera' ili 'Čarlija'. Tokom istrage, agenti su otkrili da je mehaničar održavao direktan kontakt sa glavnim figurama u mreži, posebno sa Milojevićem i pomenutim Karlosom H.", navode oni i dodaju da je mehaničar, prema sumnjama istražitelja, u svojoj radionici provjeravao i da li je policija u automobilima koje su koristili vođa i članovi klana, policija postavila uređaje za praćenje ili prisluškivanja.

Kako su otkrili istražitelji, on je bio zadužen za "kontra-nadzor" i njegove prostorije bile su "sigurno utočište za organizovanu kriminalnu grupu".

Izvor: Policia nacional/screenshot

"Među zaplijenjenjenim dokazima u radionici je tajna sveska, odnosno biljeleške koje se odnose na kupovinu 53 kilograma kokaina i 15 kilograma hašiša. U njima se pominju i veliki novčani iznosi, kao i automobili", otkrivaju španski mediji i navode da je radionica bila idealno logističko mjesto, jer se nalazila u lako dostupnoj industrijksoj zonu, kroz koju rijetko prolaze pješaci.

"Istraga je i dalje otvorena. Inspektori pokušavaju da da utvrde tačnu ulogu svakog člana u mreži koju predvodi Milojević. Istraga je trajala dvije godine i razbijanje kriminalne grupe Stefana Milojevića je jedna od najvećih operacija na Balearskim ostrvima. Uhapšeno je ukupno 76 osumnjičenih, izvršen 71 pretres, zaplenjeno 1,54 miliona eura u gotovini, više od tri tone droge, velika količina oružja i municije, kao i skupocjeni satovi vredni preko 60.000 eura", dodaju oni.

Tokom pretresa, istražitelji su pronašli i "signalne svetionike", senzore, detektore mikrofona i skrivene kamere koje su koristili kako bi izbjegli da ih policija otkrije.

"Riječ je o arselanu dostojnom špijunskom filmu", navode oni.

Među uhapšenima su, podsjetimo, i advokat i brat Stefana MIlojevića, koji se sumnjiče za pranje novca. Kako se sumnja, pare zarađene od droge ulagali su u kupovinu ugostiteljskih lokala, ali i tri hotela na Palma de Majorci i Ibici, a otvarali su i fiktivna preduzeća.

"Sumnja se da je za Milojevića radila polovina svih narko dilera na Majorci", otkrili su istražitelji.

Uhapšeni MIlojević je unuk bivšeg fudbalera Nenada Bjekovića, a javnosti je poznat i kao muškarac s kojim je pjevačica Milica Ristić varala bivšeg supruga, poznatog vaterpolistu Nikolu Rađena.

(Kurir/MONDO)