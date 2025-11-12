Komunikaciju sa predatorom vodio je otac djevojčice.

Izvor: Pritnscreen/Avaz.ba

Predator iz Zenice A. A. pokušao je da namami četrnaestogodišnju devojčicu, saznaje portal "Avaz". Na sreću maloljetnice, ona je ocu prijavila da je na Viberu dobila poruku sa nepoznatog broja, tako da nije pročitala ništa od gnusnog sadržaja koji je muškarac poslao.

Komunikaciju sa predatorom vodio je otac djevojčice. U nastavku možete videti šokantne poruke koje je A. A. poslao, iako je u početku bio svjestan da se dopisuje sa djetetom:

A. A. predat Kantonalnom tužilaštvu

Osumnjičeni za krivična djela namamljivanja djece radi zadovoljavanja seksualnih potreba, pokušaja iskorišćavanja djeteta za pornografiju i upoznavanja djeteta sa pornografijom predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva, saznaje portal "Avaza".

Nakon što ga postupajući tužilac ispita, odlučiće o daljim mjerama. Sumnja se da je pomenuta krivična djela počinio na štetu trinaestogodišnje djevojčice, potvrđeno je za "Avaz" iz Kantonalnog tužilaštva.