Gradska skupština Grada Zagreba danas je izglasala Zaključak kojim se gradonačelnik poziva da preduzme sve potrebne mjere kako bi se spriječilo korištenje fašističkih i ustaških simbola, slogana i pokliča, uključujući “Za dom spremni”, na svim javnim površinama i događajima pod gradskom nadležnošću.

Odluka se odnosi na prostore kojima upravljaju gradske ustanove i trgovačka društva, kao i na sve javne površine za koje Grad izdaje dozvole za održavanje događaja, prenosi Index.hr.

Cilj je, poručili su odbornici, zaštititi javni prostor od poruka koje podstiču mržnju, nasilje i isključivost.

Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je danas izjavio da će se ovime zabraniti korištenje ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad Zagreb, ali da će se koncert Marka Perkovića Thompsona 27. decembra ipak održati, jer je za njega ranije potpisan ugovor.

“Koncert 27. decembra ima ugovor, sklopljen je po tadašnjim uslovima i nema nikakvih uslova vezano za te stvari kao što su ustaški pozdravi, ustaški simboli i slično, i taj koncert će se održati”, rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Predsjednica Kluba odbornika Možemo, Iva Ivšić, istakla je da se Zaključak temelji na antifašističkim vrijednostima Ustava Republike Hrvatske te stajalištima Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava.

“Ustavni sud je jasno rekao da je ‘Za dom spremni’ ustaški pozdrav Nezavisne Države Hrvatske i da nije u skladu s Ustavom, dok je Evropski sud za ljudska prava u predmetu Šimunić protiv Hrvatske utvrdio da njegova javna upotreba nije zaštićena slobodom izražavanja jer podstiče mržnju”, podsjetila je Ivšić.

Naglasila je da se odluka ne odnosi na zabranu umjetnosti, muzike ili slobode izražavanja, već jasno postavlja granicu definisanu članom 39. Ustava RH, koji zabranjuje podsticanje na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i nasilje.

Iz platforme Možemo poručili su da se ovim Zaključkom želi zaštititi javni prostor od poruka koje razaraju društvenu koheziju.

“U trenutku kad svjedočimo rastu netrpeljivosti i nasilja prema drugima i drugačijima, dužnost nam je zaštititi javni prostor – jer on pripada svima. Zagreb mora biti grad u kojem su škole, vrtići, kulturni centri i ulice sigurna mjesta, u kojima se odgajaju generacije koje znaju da su poštovanje, solidarnost i jednakost temelj dobrog društva”, poručili su.

“U Gradu Zagrebu ne bavimo se time hoće li koncerta biti ili neće, nego onime što je protivustavno – a to je ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’. Ako će ga biti, to je odluka Thompsona i njegovog menadžmenta”, izjavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije danas.

Tomašević je dodao da svi koji smatraju da je zaključak Gradske skupštine protivpravan mogu iskoristiti pravne mehanizme da ga ospore.

Podsjetio je da se na Thompsonovom koncertu na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića nije koristio nijedan ustaški pozdrav ni simbol, te da je Grad u dobroj vjeri dozvolio koncert na Hipodromu.

“Uoči tog koncerta u centru Zagreba pjevale su se ustaške pjesme pred policijom, a na našu kritiku policija je odgovorila da je to problem Grada jer smo dozvolili koncert”, rekao je.

Dodao je da se nakon tog koncerta u Hrvatskom saboru tolerisao isti pozdrav, a da je Prekršajni sud oslobodio osobu koja ga je izgovorila u kameru HRT-a, navodeći da je bila riječ o “euforiji koncerta”.