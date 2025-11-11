Na početku današnjeg sudskog procesa u Višem sudu u Podgorici, okrivljena Vesna Medenica, bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, obratila se predsjednici specijalnog vijeća, sudiji Vesni Kovačević, ističući da su prekršena ljudska prava njene dvije unuke.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Potom je detaljno objasnila u čemu je problem.

“Hoću da kažem u vezi zapisnika sa prošlog glavnog pretresa, u kojem je uneseno da je od MUP-a Crne Gore dobijen podatak građanska stanja za lična dokumenta optuženih. Postupajući tužilac je rekao da je 'izvukao' građanska stanja u predmetu optužnice okrivljenog Nikole Raičevića. Želim da kažem da je sud distribucijom materijala iz te optužnice, a tiče se izvoda iz matične knjige vjenčanih za sina Miloša Medenicu, navedena je snaha i dvije maloljetne unuke, kao i njihove fotografije i matični brojevi. Svi ovi dokazi su kopirani i dostavljeni okrivljenima i njihovim braniocima advokatima. Maloljetna djeca su stigmatizovana i snose posljedice, a da to nijesu skrivile. Dosta su stigmatizovana u dvorištu i školi. Smatram da je povrijeđeno pravo na privatnost i ugrožena je bezbjednost i sigurnost maloljetne djece iz člana 40. i 43. Ustava Crne Gore i član 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i povelje UN-a o pravima djeteta”, upozorila je Vesna Medenica, javljaju Vijesti.

U članu 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima se navodi da: “Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske”.

U nastavku dokaznog postupka, prikazani su “skrinšotovi” poruka koje su, po stavu SDT-a, pinove koristili okrivljeni Nikola Raičević, Petar Milutinović, Marko Vučinić i Miloš Medenica.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Miloša i Vesne Medenice, Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića, Marka Vučinića, Milorada Medenice, Luke Bakoča, Petra Milutinovića, Ivane Kovačević, Radomira Raičevića, Marjana Bevenje, Steva Karanikića i Gorana Jovanovića i firme “Kopad Company”, za krivična djela - stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, davanje i primanje miakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, šverc droge, nedozvoljeno držanje oružja, nanošenje teške tjelesne povrede i sprečavanje dokazivanja.

Miloš Medenica tereti se da je u 2019. godini stvorio kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali njegova majka Vesna i drugi okrivljeni, s ciljem šverca cigareta i protivzakonitog uticaja na sudsku vlast, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Navodi se da je, u saizvršilaštvu sa okrivljenim pripadnicima kriminalne organizacije, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, iz Slobodne carinske zone luke Bar, krijumčario cigarete uz pomoć lažne dokumentacije i davanja mita carinskim službenicima, pišu Vijesti.

“Hoću da kažem u vezi zapisnika sa prošlog glavnog pretresa, u kojem je uneseno da je od MUP-a Crne Gore dobijen podatak građanska stanja za lična dokumenta optuženih. Postupajući tužilac je rekao da je 'izvukao' građanska stanja u predmetu optužnice okrivljenog Nikole Raičevića. Želim da kažem da je sud distribucijom materijala iz te optužnice, a tiče se izvoda iz matične knjige vjenčanih za sina Miloša Medenicu, navedena je snaha i dvije maloljetne unuke, kao i njihove fotografije i matični brojevi. Svi ovi dokazi su kopirani i dostavljeni okrivljenima i njihovim braniocima advokatima. Maloljetna djeca su stigmatizovana i snose posljedice, a da to nijesu skrivile. Dosta su stigmatizovana u dvorištu i školi. Smatram da je povrijeđeno pravo na privatnost i ugrožena je bezbjednost i sigurnost maloljetne djece iz člana 40. i 43. Ustava Crne Gore i član 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i povelje UN-a o pravima djeteta”, upozorila je Vesna Medenica, pišu Vijesti.

U članu 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima se navodi da: “Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske”.

U nastavku dokaznog postupka, prikazani su “skrinšotovi” poruka koje su, po stavu SDT-a, pinove koristili okrivljeni Nikola Raičević, Petar Milutinović, Marko Vučinić i Miloš Medenica.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Miloša i Vesne Medenice, Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića, Marka Vučinića, Milorada Medenice, Luke Bakoča, Petra Milutinovića, Ivane Kovačević, Radomira Raičevića, Marjana Bevenje, Steva Karanikića i Gorana Jovanovića i firme “Kopad Company”, za krivična djela - stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, davanje i primanje miakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, šverc droge, nedozvoljeno držanje oružja, nanošenje teške tjelesne povrede i sprečavanje dokazivanja.

Miloš Medenica tereti se da je u 2019. godini stvorio kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali njegova majka Vesna i drugi okrivljeni, s ciljem šverca cigareta i protivzakonitog uticaja na sudsku vlast, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Navodi se da je, u saizvršilaštvu sa okrivljenim pripadnicima kriminalne organizacije, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, iz Slobodne carinske zone luke Bar, krijumčario cigarete uz pomoć lažne dokumentacije i davanja mita carinskim službenicima.