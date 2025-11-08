U Puli je 8. novembra 2007. izbila drama koja je zaledila grad - Damir Voškion priznao je policiji da je ubio pet članova svoje porodice u kući na Vidikovcu. Motivi su, prema njegovim riječima, bili paranoične tvrdnje da ga truju.

Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

"Ubio sam cijelu porodicu, pištolj je u kolima, idite po njega", ovim riječima je Damir Voškion, tada 46-godišnjak, šokirao policajce u 8. novembra 2007. Hladnokrvni ubica je priznao masakr u kojem je oduzeo živote petoro članova porodice, prenosi 24sata.hr.

Damir Voškion je ubio sve ukućane koji su se u tom trenutku nalazili u kući u Rohenbergovoj 33 u naselju Vidikovac u Puli u Hrvatskoj. Tela ubijenih su pronašle komšije koje su rekle da su prvo naišle na beživotno tijelo Damirovog oca, Renata Voškiona (70), na tremu kuće.

Supruga Damirovog brata Deana, 36-godišnja Renata, sjedjela je na stolici sa prostrelnom ranom u glavi i u lokvi krvi. Pored nje je ležao mali Mauro u belom ćebetu natopljenom krvlju. Iza kauča, pored stola gdje je radila domaći zadatak, bila je mrtva Damirova nećaka Karla. Ubio je svog brata Deana dok je ulazio u stan.

"Trovali su me i morao sam da ih ubijem. U četvrtak sam imao strašnu glavobolju. Osetio sam probadajući bol u stomaku. Znao sam. Truju me! Hodao sam po kući, po svom stanu na prvom spratu porodične kuće, a kada više nisam mogao da izdržim pritisak u glavi i bol u stomaku, uzeo sam čekić iz kuhinje i sišao u podrum kuće. Ušao sam i, bez ikakvog upozorenja, pretukao oca čekićem", rekao je Voškion policiji.

Godinama je bio u penziji

Kako su tada rekle komšije, članovi porodice su bili mirni i ljubazni. Jedino, prema njihovim riječima, Damir je bio uvjek namrgođen. "Nismo bili sigurni da li treba da ga pozdravimo ili ne", rekli su tada.

Damir Voškion je bio bokser u mladosti, ali ne baš perspektivan. Odustao je nakon 15-ak borbi. Komšije su rekle da je godinama bio u penziji, a bavio se ribarstvom. Takođe je radio kao vatrogasac.

Jednom prilikom, dok mu je sin Valdi išao u školu, učiteljici iz matematike je pretio kako će je pretući jer mu sin ima lošu ocjenu. Razišao se sa Valdijevom majkom, Radmilom. Takođe je pretio i bratu Dinu nakon što je njegov doberman lajao na Valdija.

"Pazi na njega, ako se ponovi, zadaviću ga!", rekao je.

Policijski službenici koji su kasnije sprovodili uviđaj morali su da prekinu svoj rad. Strašan prizor upucane bebe nije mogao da ostavi ravnodušnim ni najtvrđe ni najiskusnije. Dok su pokušavali da obuzdaju emocije i nastave sa istragom, Damir Voškion je mirno i bez emocija ispričao svoju priču.

Planirao je da ubije još nekoliko ljudi

Takođe je spomenuo da je planirao da ubije još neke ljude čija imena nije želeo da otkrije. U petak, 9. novembra 2007. godine, doveden je u Okružni sud. Istu priču je ponovio i dežurnom istražnom sudiji, Svetislavu Vujiću.

"Problemi su počeli pre dva ili tri mjeseca kada sam počeo da vjerujem da me porodica truje hranom. Rekao sam to ocu i bratu", pokušao je da objasni svoj zločin sudu. Nakon što je upucao brata i prošao pored tijela, 'pukao je'. Više se ne seća daljeg toka događaja. Ne seća se ni kako je ubio Natašu, Karlu i Maura. Pula je danima bila u šoku.