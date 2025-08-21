Prema nalazima obdukcije, djeca su preminula su od po jedne prostrijelne rane u glavu, a njihova smrt i smrt supruga okarakterisana je kao ubistvo.

Izvor: Facebook printscreen

Emili Long (34) pronađena je mrtva u svojoj kući u Nju Hempširu, zajedno sa suprugom Rajanom Longom (48) i njihovo dvoje djece - osmogodišnjim Parkerom i šestogodišnjim Rajanom. Njihovo najmlađe, trogodišnje dijete, nije povrijeđeno.

Prema nalazima obdukcije, Emili je izvršila samoubistvo jednim hicem u glavu. Njena djeca preminula su od po jedne prostrijelne rane u glavu, a smrt supruga i djece okarakterisana je kao ubistvo.

Istražitelji vjeruju da se tragedija dogodila u ranim jutarnjim satima 18. avgusta 2025, kada je Emili uzela pištolj i ubila supruga i djecu, a potom sebi oduzela život. Zvaničnici upozoravaju da događaj vjerovatno nije rezultat samo jednog problema ili stresa, već složenih okolnosti u porodici.

Vlasti su primile poziv u kojem je prijavljeno više smrtnih slučajeva u kući, a kada su stigli oko 20:21, trogodišnje dijete je pronađeno nepovrijeđeno. Sada je pod nadzorom porodice dok istraga traje.

Emili je na TikToku dokumentovala život svoje porodice nakon što je njen suprug dobio dijagnozu glioblastoma, agresivnog oblika raka mozga, za koji ljekari nisu davali nadu u izlečenje. U poslednjem videu, objavljenom samo dva dana prije tragedije, Emili je govorila o svojoj depresiji i težini situacije, ali i o tome kako pokušava da poboljša svoje mentalno zdravlje:

"Sve što želim je da se sakrijem ispod pokrivača sa svojom djecom, ali to nije dobro ni za njih ni za mene. Danas sam odlučila da moram da promijenim način razmišljanja. Izaći ću iz ove depresije, htjela to ili ne."

Ona je takođe govorila o tugovanju zbog toga što je morala svojoj djeci objasniti ozbiljnost suprugove bolesti, navodeći da su starija djeca bolje razumjela situaciju od najmlađeg djeteta.

Rajan Long radio je kao psiholog u srednjoj školi, dok je Emili bila direktorka operacija u lancu restorana.

