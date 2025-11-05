U vezi sa ubistvom muškarca (50) u Francuskoj ulici u Beogradu uhapšene su dvije osobe.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako se saznaje, u vezi sa ubistvom muškarca (50) u Francuskoj ulici u Beogradu uhapšene su dvije osobe, dok se za trećom osumnjičenom osobom traga.

Podsjetimo, tijelo muškarca pronađeno je jutros na spratu napuštene kuće u centru Beograda. Sumnja se da je žrtva pretučena nasmrt, a po tijelu je udaran motkom i šipkom.

"Žrtva ima stravične povrede lica, povrede glave i povrede po tijelu, koje su najvjerovatnije nanesene nekim čvrstim predmetom. U kući je pronađena metalna šipka i drvena palica, što su forenzičari odnijeli s lica mjesta na vještačenje. Sumnja se da je tim predmetima čovjek udaran do smrti", naveo je ranije naš izvor i dodao da mušakarac nije ubijen jutros, već ranije i da se sumnja da se to dogodilo prije 24 sata.

Prema riječima stanara koji žive u okolnim zgradama cijela ulica je pokrivene kamerama.

"Okupljaju se tu beskućnici, alkoholičari, narkomani i migranti i često izbiju neke tuče. Ali, mi svi iz komšiluka gledamo da se sklonimo i da nemamo nikakvih dodirnih tačaka ni sa njima, ni sa kućom. Vjerovatno je došlo do neke svađe koja je prerasla u zločin. Ubica je sigurno pobjegao, ali nije imao kuda već na ovaj ulaz koji je sa ulice, tako da su ga kamere sigurno snimile i biće vjerovatno ubrzo identifikovan", komentarišu stanovnici Francuske ulice.

Istragu povodom ubistva vodi nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu.