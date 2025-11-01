Pripadnici Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sprovode istragu u vezi s planiranim lažnim trovanjem Miše Bačulova, koje je trebalo da se predstavi kao napad na državni vrh.

Izvor: Kurir

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) danas su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, obavili kontrolu Odeljenja za toksikologiju Vojno-medicinske akademije (VMA). Cilj je bio da se identifikuje, za sada NN lice, koje je prema saznanjima medija imalo zadatak da obezbijedi supstancu “Ricin” za Mišu Bačulova. Supstanca je, kako se navodi, trebala izazvati simptome trovanja bez stvarnog ugrožavanja zdravlja.

Bačulov i još jedno lice, D.C., uhapšeni su juče zbog sumnje da su planirali lažiranje trovanja, koje bi potom optužilo predsjednika Republike Srbije i članove državnog vrha. Prema informacijama iz istrage, plan je uključivao plasiranje navodnog trovanja u javnost, s ciljem izazivanja eskalacije tenzija tokom današnjeg protesta u Novom Sadu.

Neutralni izvori navode da toksikolog, koji je bio uključen u plan, nije sprovodio stvarno trovanje, već je po zadatku trebao pripremiti supstancu za simulaciju. Istraga je i dalje u toku, a nadležni organi provode sve potrebne aktivnosti kako bi rasvijetlili ulogu svih učesnika i utvrdili tok događaja.