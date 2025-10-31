Horor u Tuzli otkriven je nakon višemjesečne istrage inspektora za organizovani kriminal.

Izvor: @DnevniAvazTV/youtube

Nakon saslušanja Kantonalno tužilaštvo u Tuzli zatražilo je određivanje pritvora osumnjičenima za krivična djela trgovina ljudima u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije, saznaje Srpskainfo.

Među osumnjičenima su i četiri službenika Uprave policije MUP TK.

Srpskainfo saznaje da su za se*sualne usluge sa djevojčicama pojedini osumnjičeni plaćali minimum 150 maraka (oko 75 evra), a iznosi su bili i mnogo veći. Horor u Tuzli otkriven je nakon višemjesečne istrage inspektora za organizovani kriminal.

Kantonalno tužilaštvo u Tuzli saopštilo je ranije da je naredba o provođenju istrage za ovo krivično djelo donesena protiv policijskih službenika Besima Kopića (51), Miralema Halilovića (46), Jasmina Modrića (30) i Dževada Požegića (55), te protiv još četiri osumnjičena Šemsudina Kadrića (39), Zijada Jagodića (61), Sulejmana Šehića (67) i Nedima Avdića (41).

Kopić, Kadrić, Halilović, Modrić i Šehić su kako su naveli iz Tužilaštva osumnjičeni da su periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojčice u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su i oni koristili njihove seksualne usluge koje su im plaćali. Dio novca od se*sualnih usluga, koje su djevojčice bile prisiljene da imaju sa drugim osobama je uzimao prvoosumnjičeni Besim Kopić.

Jagodić, Požegić i Avdić su osumnjičeni da su u pomenutom periodu, iako su bili svjesni da se radi o djevojčicama koje su maloljetne i da su žrtve trgovine ljudima, koristili njihove se*sualne usluge i plaćali im za to.

Radi se o dvije djevojčice čiji je razvoj otežan teškim porodičnim prilikama i koje su bile smještene u socijalnim ustanovama na području Tuzle, kao i prihvatilištu Doma za decu bez roditeljskog staranja Tuzla, odakle su više puta bježale i vraćane su od strane policijskih službenika i centara za socijalni rad. Osumnjičeni su iskorištavali njihov bijeg iz ustanova i njihovo stanje bespomoćnosti kako bi ih vrbovali i navodili na prostituciju i koristili njihove seksualne usluge.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je u saradnji sa istražiocima Sektora kriminalističke policije-odsjeka za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminala MUP TK provodilo višemjesečne istražne radnje i radilo na dokumentovanju ovih krivičnih djela.

Osumnjičeni su nakon obavljenih pretresa na više lokacija u Kalesiji, Živinicama i Banovićima, lišeni slobode. Nad njima je obavljena kriminalistička obrada, te su uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati u nadležnost Tužilaštva.

Za krivično djelo -Trgovina ljudima- iz člana 210.a stav 2 KZ FBiH (ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi osobu koja nije navršila 18 godina u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja) zaprijećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona nastavlja istražne radnje u ovom predmetu.

(Blic/MONDO)