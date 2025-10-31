Tokom rasprave o budžetu u Parlamentu Bosne i Hercegovine, ova scena je izazvala smijeh i negodovanje među poslanicima.

Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, posvećena razmatranju predloga budžeta institucija BiH za 2025. godinu, održana je juče i protekla je uz nekoliko neobičnih i burnih scena.

Naime, tokom rasprave poslanik Demokratske fronte Zlatan Begić prekinuo je izlaganje i zatražio od predsjedavajućeg da uspostavi red u sali, tvrdeći da je poslanica SNSD-a Sanja Vulić sjela u krilo ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića.

Begić je imao primjedbe na ponašanje pojedinih kolega, rekavši da se "ponašaju kao u kafani". Na njegove riječi reagovala je Sanja Vulić, naglasivši da niko od poslanika SNSD-a nije sjedio u tuđem krilu, već da su se, kako je istakla, samo okupili oko sekretarke Živković. Navela je da joj nije bila namjera da uvrijedi bilo koga, već da je njena reakcija bila pogrešno protumačena.

Ova scena je izazvala negodovanje među poslanicima i smijeh, a snimak je postao "viralan" na društvenim mrežama.

Podsjetimo, poslanica SNSD-a Sanja Vulić poznata je po izjavama koje često privuku veliku pažnju javnosti. Tako je svojevremeno na uporno insistiranje novinara na moralni aspekt visokih plata parlamentaraca odgovorila: "Ja vama nisam kriva što ste vi novinar i što ste možda nezadovoljni svojom platom."

