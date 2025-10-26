Sloveniju je potreslo brutalno ubistvo u Novom Mestu, gdje je 21-godišnji pripadnik romske zajednice nasmrt pretukao muškarca ispred lokala. Zbog tragedije su ministarka pravde Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar podnijeli ostavke.

Slovenačka ministarka pravde Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar podnijeli su ostavke premijeru Robertu Golobu, koji ih je i prihvatio. Ostavke su uslijedile nakon tragičnog događaja u Novom Mestu, gdje je 21-godišnji pripadnik romske zajednice nasmrt pretukao muškarca ispred lokala.

"Obje ostavke sam prihvatio", potvrdio je Golob nakon sastanka sa ministrima. Istraga o krivičnom djelu, prema riječima direktora policije Damjana Petriča, i dalje traje, prenosi 24ur. Ministarka Katič svoju je ostavku ponudila još prije sastanka koji je premijer Slovenije sazvao zbog tragedije, a istu odluku ujutru je donio i ministar Poklukar. "Sa oboje ministara koji su podnijeli ostavke dogovorio sam se da ostanu na dužnosti do imenovanja naslednika", izjavio je Golob. Direktor policije Damjan Petrič za sada ostaje na funkciji.

Reakcije nadležnih i pitanje odgovornosti

Na sastanku su, uz premijera i ministre u ostavci, učestvovali i ministar rada Luka Mesec, predsednik Vrhovnog suda Miodrag Đorđević i zamjenik glavne državne tužiteljke Boštjan Jeglič.

Ministar Mjesec izrazio je saučešće porodici preminulog i poručio da se "ovo dogodilo prvi put, poslednji put i nikad više". Naglasio je da očekuje oštar odgovor vlade, a ostavku ministarke Katič smatra "razumljivom, s obzirom na to da su pravosuđe, tužilaštvo i sudstvo bili nereaktivni".

Oglasio se i predsjednik Vrhovnog suda Đorđević, koji je istakao da je sudstvo u ovakvim slučajevima "poslednje u nizu". "Najpre je potrebno dobro i efikasno zakonodavstvo, zatim je na potezu policija, tužilaštvo, i tek onda sudstvo", pojasnio je. Na pitanje o odgovornosti pravosuđa, odgovorio je: "Teško je govoriti o odgovornosti."

Detalji brutalnog napada

Podsjetimo, u noći između petka i subote muškarac je brutalno pretučen ispred ugostiteljskog objekta u Novom Mestu, a kasnije je preminuo od zadobijenih povreda. Policija je uhapsila 21-godišnjeg osumnjičenog.

Prema nezvaničnim informacijama, sve je počelo kada je mladić pozvao oca iz kluba "LokalPatriot", tvrdeći da mu prijeti grupa ljudi i moleći ga da dođe po njega. Otac, poznati ugostitelj, odmah je stigao.

Čim je izašao iz automobila, napala ga je grupa muškaraca, pripadnika romske zajednice, i zadala mu teške povrede glave. Hitna pomoć uspjela je da ga reanimira na mjestu događaja, ali mu je stanje bilo izuzetno kritično. Prevezen je u bolnicu, gdje je preminuo juče nešto prije 22 sata.

Policijska uprava Novo Mesto potvrdila je da su dojavu o incidentu u Rozmanovoj ulici primili oko 2:30 ujutro. Nakon uviđaja i intenzivne istrage, kriminalisti su identifikovali, locirali i uhapsili 21-godišnjeg osumnjičenog juče popodne. Zbog toka istrage, policija za sada ne otkriva više detalja, a o svemu će obavijestiti nadležno tužilaštvo.

