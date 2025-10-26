Ovo je tročlana porodica koja je poginula na Novom Beogradu.
Tročlana porodica poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko jedan sat iza ponoći na Novom Beogradu na raskrsnici kod naselje West 65. Na njih je naletio vozač "audija" N.Đ. (24) u velikoj brzini koji je bio pod dejstvom alkohola.
Poginuli su B.Ž. (43), njegova supruga D.K. (38) i njihov devetogodišnji sin. Kako se vidi na snimku sa nadzornih kamera, oni su bili u automobilu marke "hjundai" kada su skretali lijevo, a na njih se u velikoj brzini nasred raskrsnice naletio "audi" koji je prošao na crveno svijetlo.
Ovo je porodica koja je poginula na Novom Beogradu: Pijani vozač "Audija" prošao na crveno i zakucao se u njih
Očevici su za "Blic" potvrdili da je vozač "audija" prošao na crveno svjetlo na semaforu i da se direktno zakucao u vozilo tročlane porodice koje je po propisima prolazilo na zeleno svjetlo na raskrsnici. Cijela porodica je stradala na licu mjesta.