Ovo je tročlana porodica koja je poginula na Novom Beogradu.

Izvor: Kurir

Tročlana porodica poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko jedan sat iza ponoći na Novom Beogradu na raskrsnici kod naselje West 65. Na njih je naletio vozač "audija" N.Đ. (24) u velikoj brzini koji je bio pod dejstvom alkohola.

Poginuli su B.Ž. (43), njegova supruga D.K. (38) i njihov devetogodišnji sin. Kako se vidi na snimku sa nadzornih kamera, oni su bili u automobilu marke "hjundai" kada su skretali lijevo, a na njih se u velikoj brzini nasred raskrsnice naletio "audi" koji je prošao na crveno svijetlo.

Vidi opis Ovo je porodica koja je poginula na Novom Beogradu: Pijani vozač "Audija" prošao na crveno i zakucao se u njih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir Br. slika: 7 7 / 7

Očevici su za "Blic" potvrdili da je vozač "audija" prošao na crveno svjetlo na semaforu i da se direktno zakucao u vozilo tročlane porodice koje je po propisima prolazilo na zeleno svjetlo na raskrsnici. Cijela porodica je stradala na licu mjesta.

Pogledajte snimak nesreće na Novom Beogradu, upozoravamo da je izuzetno uznemirujući