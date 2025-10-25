Tri osobe uhapšene u Beogradu: kod jednog pronađen kilogram marihuane, kod drugog arsenal oružja sakriven u podrumu, a u trećeg 100 grama kokaina. Policija pojačava akcije protiv droge i ilegalnog oružja.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MUP Srbije

Kako saznaju srpski mediji, u Beogradu su tokom noćasnje akcije policije i Višeg javnog tužilaštva uhapšene tri osobe zbog droge i velikih količina oružja.

U blizini Kalenić pijace uhapšen je Petar M. (57), kod kojeg je u automobilu pronađen kilogram marihuane, a u džepu jedan paketić.

Istovremeno, u ulici Mite Ružića na Zvezdari, policija je otkrila pravi arsenal oružja u podrumu, sakriven u tri bureta. Priveden je Bojan T. (28), kod kojeg je zaplijenjeno oko 10 automatskih pušaka, 2 karabinske puške, 7–8 pištolja, noževi, prigušivač, kundak i druga oprema. Prilikom hapšenja kod njega je pronađen još jedan pištolj koji je nosio sa sobom.

Tokom privođenja, Bojan T. se, prema izvorima Kurira, otimao i bio je teško smiren od strane pripadnika UKP, zbog čega je hitno prebačen u psihijatrijsku ustanovu dr Laza Lazarević. Nakon izlaska iz bolnice biće zadržan.

U odvojenoj akciji uhapšen je i Nebojša S. (43), u čijem stanu u Ulici dr Ivana Ribara je pronađeno 100 grama kokaina, vaga, dok su u njegovom automobilu pronađena četiri predmeta koja su poslata na veštačenje, uključujući telefon i PVC kese.

Ova velika akcija pokazuje da su policija i tužilaštvo nastavili pojačanu kontrolu droge i ilegalnog oružja u Beogradu, a privođenje i zapljena arsenala oružja na Zvezdari dodatno ukazuje na ozbiljnost kriminalnih aktivnosti u prestonici.