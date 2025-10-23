Razgovarao sam sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, trudim se da pronađemo mnogo različitih opcija, a nemamo ih mnogo, da bismo Srbiju obezbijedili, rekao je Vučić i poručio građanima da ne brinu, jer "neće biti kantica".

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da građani ne treba da brinu zbog NIS-a, ističući da "prvi dan kad bude bilo problema, država će stvari da uzme u svoje ruke".

Biću gospodar neizgovorenih riječi, rekao je Vučić za RTS, na pitanje da pojasni šta to znači.

"Mi smo u ponedjeljak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom ugovorili uvoz naftnih derivata preko MOL-a, koji je inače najveći uvoznik derivata sa 400.000 tona godišnje. Dogovorili smo da se taj uvoz poveća, ali u utorak je izgorela rafinerija u Mađarskoj, što nas je direktno pogodilo" predočio je Vučić.

Vučić je naveo i problem sa gasom, dodajući da su Rusi bili pouzdan partner i da ne razumije igru oko potpisivanja ugovora.

Radimo na dnevnom nivou i pokušavamo da nađemo rješenje, rekao je i naglasio da računa na duži ugovor o gasu sa Rusijom do 2027. godine.