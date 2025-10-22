Policija je ubrzo nakon napada blokirala šire područje Obrenovca.

Izvor: Foto/Društvene mreže

Kristina P. (28), djevojka koju je brutalno izbo bivši partner Vuk M. (39), prema riječima njenih prijatelja dugo je trpjela nasilje i pokušavala da pobjegne iz toksičnog života sa njim. Njih dvoje su, kako pričaju njeni prijatelji iz Stublina, odakle je ona rodom, živjeli u vanbračnoj zajednici nekoliko godina i imaju dijete od godinu i po dana.

Međutim, Kristina se nedavno vratila u kuću svojih roditelja, bježeći od Vuka koji je, prema riječima mještana, bio agresivan, posesivan i sklon izlivima bijesa. Pored toga, kako dodaju, on je bio i duboko u kriminalnim vodama, ali niko nije znao precizno da kaže čime se bavi.

"Jadnica je došla nedavno s djetetom u roditeljski dom. Rekla je da više ne može da izdrži. Govorila je da ju je tukao, da se boji za sebe i dijete. Nismo mogli da vjerujemo da joj se na kraju ovo desilo, umalo je nije ubio", priča sagovornica iz Stublina za Kurir.

Po povratku u kuću roditelja, Kristina je, prema riječima prijatelja, pokušavala da započne novi život, posveti se djetetu i oporavi od trauma. Kobnog dana našla se na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme, u kući prijateljice gdje je čuvala dijete, kada je Vuk upao, razvalio je vrata i nasrnuo na nju.

"Bilo je strašno, sve se orilo od vriske. Čuli smo udarce, a onda i krike", rekli su uznemireni mještani.

Policija je ubrzo nakon napada blokirala šire područje Obrenovca, a Vuk M. je uhapšen u iznajmljenom stanu.