Vuk M. (39), koji je nožem izbo bivšu partnerku Kristinu P. (28) u Obrenovcu, ima bogatu kriminalnu prošlost i istoriju nasilja.

Podsjetimo, on je u utorak ujutru nasilno upao u kuću u kojoj je bila Kristina koja je čuvala dijete svoje prijateljice. Zajedno sa njom bilo je i jednogodišnje dijete koje ima iz vanbračne zajednice sa Vukom.

Vuk je već bio prijavljivan policiji. Prije nepunih mesec dana protiv njega je podnijeta prijava zbog ugrožavanja sigurnosti i krađe, jer je, kako su i iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili, 29. septembra upao u Kristininu kuću, prijetio joj i ukrao snimač za video-nadzor koji je koristila. Međutim, to nisu jedina krivična djela koja su se našla u dosijeu osumnjičenog Obrenovčanina.

"On je poznat kao problematična osoba, svi su ga znali po burnom temperamentu. Kristina ga je voljela, pokušavala da ga smiri, ali više nije mogla. Svi su joj govori šta će joj on u životu", nadovezale su se komšije.

Kako otkriva izvor blizak istrazi, protiv Vuka su bile raspisane dvije potjernice i jedna aktivna policijska potraga zbog ugrožavanja sigurnosti, a jedno suđenje mu je već u toku. Međutim, na ročišta nije dolazio.

"Sud ga je tražio, policija takođe, ali on se stalno skrivao i mijenjao mjesta prebivališta. Niko nije znao gdje je. Ni to što se skrivao od pravosudnih organa nije ga omelo da u gluvo doba upadne u kuću u kojoj boravi njegova bivša žena i da je tako napadne nožem, maltene na spavanju, kad se nije nadala", otkriva izvor.

Kako je saopštio MUP, s obzirom na to da je za osumnjičenim Vukom M. bila raspisana potjernica, on je odmah posle hapšenja odveden u zatvor.