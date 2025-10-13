Izbio je požar u zgradi Elekstrodistribucije u Novom Sadu, radnici su evakuisani iz zgrade.

Izvor: Instagram/192_rs

Izbio požar u u zgradi Elektrodistribucije Srbije, u Novom Sadu. Na terenu su ekipe vatrogasne službe koje rade na lokalizaciji vatre i sprečavanju njenog širenja.

Prema nezvaničnim informacijama, zaposleni su evakuisani iz zgrade. Poziv za pomoć primljen je oko 11:50 časova, a na lice mjesta je stiglo pet vatrogasnih vozila sa ukupno 16 vatrogasaca.

Zbog požara, privremeno je blokiran saobraćaj u dijelu Bulevara oslobođenja, dok policija reguliše kretanje vozila i upućuje ih na alternativne pravce.

Trenutno nema informacija o povrijeđenima, a uzrok izbijanja požara je predmet istrage. Javnost će biti blagovremeno obaviještena o daljem razvoju situacije.