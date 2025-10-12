Armin Đutović je uhapšen 8. decembra 2024. godine u centru Ljubljane. Prema informacijama dostupnim u medijima, on je navodno udario turistu.

Posle devet mjeseci, Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije priznalo je da je za smrt Armina Đutovića (37), sina crnogorskog državljanina, odgovorna policija.

Direktorat policije je utvrdio da je Đutović preminuo 8. decembra prošle godine zbog “nesrazmijerno i nestručno primijenjenog zahvata davljenja”.

Đutović je uhapšen 8. decembra 2024. godine u Čopovoj ulici, u centru Ljubljane. Prema informacijama dostupnim u medijima, jer zvaničnog saopštenja nije bilo, Armin je navodno udario turistu, kazao je tada za “Vijesti” Adel Đutović, brat pokojnog Armina.

On ističe da je tokom policijskog postupanja Armin izgubio svijest.

“Policija je kasnije tvrdila da je došlo do srčanog zastoja. Međutim, medicinska dokumentacija je jasno pokazivala da je Armin pretrpio teško hipoksično oštećenje mozga – stanje koje nastaje isključivo usled nedostatka kiseonika. Drugim riječima: Armin nije umro od srčanog zastoja, on je umirao zato što nije mogao da diše”, priča Adel Đutović.

Deset minuta bez kiseonika

Nakon više od 10 minuta bez kiseonika, kada su posledice već bile katastrofalne, dodaje Adel, Armin je prebačen u bolnicu, gdje je tri dana kasnije preminuo.

“Porodicu niko nije obavijestio. Policija i bolnica su ćutale. Nakon šest sati zabrinutosti i bezuspješnog pozivanja na telefon, krenuli smo da ga tražimo. Tek tada smo sami otkrili da je u komi”, objašnjava Adel Đutović.

Porodica je potom sve vrijeme insistirala da se rasvijetle sve okolnosti Arminove smrti, ali zvaničnih informacija gotovo da nije bilo.

Šućo Đutović, Arminov otac, crnogorski državljanin rodom iz Plava, bio je uvjeren da se skriva istina o smrti njegovog sina, ponavljajući da “porodica traži odgovore, traži istinu – ne osvetu”.

Specijalno državno tužilaštvo Slovenije (SDTS) je reklo porodici da je ovaj slučaj u pretpretresnom postupku i da nisu u mogućnosti zbog toga da pruže više informacija.

Obdukcioni nalaz nedovoljno jasan

Sumnje je podgrijala i tvrdnja SDTS da su rezultate obdukcije dobili tek 9. aprila 2025. godine i da je nalaz bio “nedovoljno jasan”.

Porodica Đutović je smatrala da SDTS pokušava da prikrije činjenicu da su obdukcija i dopunsko vještačenje završeni, a da je Institut za sudsku medicinu obdukcijski nalaz i prvo stručno mišljenje dostavio još 28. marta 2025. godine.

Oni naglašavaju da je dopuna vještačenja završena i dostavljena 14. aprila 2025. godine, tako da je SDTS oba dokumenta imao u posjedu najkasnije 17. aprila 2025. godine, a video-snimci događaja zaplijenjeni su odmah.

Porodica je tvrdila da su institucije priznale da postoje četiri video-snimka koji pokrivaju cio tok događaja i ti snimci su u posjedu tužilaštva od decembra 2024. godine, a porodici nije omogućen nikakav uvid.

Brat pokojnog Armina Đutovića naglašava da je SDTS porodici pismeno dostavio odgovor u kojem navode da ih, po njihovom tumačenju, neće informisati o toku istrage.

Posle devet mjeseci ćutanja na zahteve porodice Đutović, Direktorat policije je utvrdio da je ocjena zakonitosti i stručnosti policijskog postupka razjasnila činjenice i okolnosti, ali je otkrila i nepravilnosti u radu policijskih službenika.

“Utvrđeno je da su policajci prema Arminu Đutoviću nesrazmjerno i nestručno primijenili zahvat davljenja, da je interna komisija policije neobjektivno ocenila zakonitost i stručnost njegove upotrebe; policajci su propustili da odmah pruže prvu pomoć; utvrđena je nezakonita, nestručna i nesrazmjerna upotreba fizičke sile prema vezanom Arminu Đutoviću”, navodi Direktorat i dodaje da su policajci i narednog dana nezakonito ušli i pretražili njegovu hotelsku sobu.

“Svjesni smo da ove činjenice ne mogu ublažiti vaš gubitak. Ipak, vjerujemo da predstavljaju ključan korak ka stvaranju promjena koje će u budućnosti pomoći da se spriječe slične tragedije. Ovaj događaj nas obavezuje da kao institucija djelujemo još odgovornije i sa većom osjetljivošću prema ljudskom životu i dostojanstvu”, navodi se u pismu Direktorata policije porodici Đutović.

Direktorat policije je takođe saopštio da će se, u skladu sa odredbama Pravilnika o usmeravanju i nadzoru policije, izraditi sveobuhvatno mišljenje o nalazima i dostaviti ga ministru unutrašnjih poslova i vršiocu dužnosti generalnog direktora policije.

Mišljenje o zakonitosti i stručnosti zadataka i ovlašćenja policije Direktorat će dostaviti Posebnom odjeljenju Specijalizovanog državnog tužilaštva i Zaštitniku ljudskih prava Republike Slovenije.

Tokom cijelog ovog perioda, kao porodica, molili smo, upozoravali i tražili odgovore, kaže Adel Đutović, brat ubijenog Armina.

“Zauzvrat smo dobili tišinu, ignorisanje, prezir… Mediji, sa retkim izuzecima, su ćutali. Institucije su ćutale, ali danas istina više ne može biti prećutana”, ističe Adel Đutović.

