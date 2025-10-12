Groblje u Prahovu poznato je po neobičnim i raskošnim grobnicama, a zovu ga i groblje na tri sprata

Izvor: Mondo/Sefan Stojanović

Grobnice kao vile ili male crkve - da, to ćete prvo vidjeti ukoliko se uputite u Prahovo, naselje nadomak Negotina na obali Dunava. Možda i nije najlaskavija asocijacija, ali o pomenutom, raskošnom groblju (ako se ijedno može na taj način opisati) pričaju svi skoro pola decenije i zovu ga "groblje na tri sprata".

Sada već poznato groblje u Prahovu ne izgleda kao svako - ni približno. U njemu ne postoje klasične grobnice ili rake - već uređene crkvice i luskuzne građevine, koje ni po jednom kriterijumu ne odaju utisak vječnih počinaka.

O čudnoj navici u ovom selu u Srbiji kada je izgradnja večnih kuća u pitanju, za "RINU" je pričao mještanin Velimir Trailović, koji je ovu pojavu dugo istraživao.

Groblje na 3 sprata

" Ovo je groblje na tri sprata. Od drugog do šestog veka bilo je rimsko groblje, slovenska nekropola oko 14. vijeka, a sa nastankom Prahova nastalo je groblje koje sada vidimo. Car Trajan je ovde bio 99. godine kada je gradio rimski grad koji se zvao 'grad na vodi" objasnio je Trailović.

Na prvom su Rimljani, na drugom stari Sloveni, a na trećem Srbi i Vlasi.

" Prije Drugog svetskog rata ovdje su bile samo dvije grobnice od kojih je jedna bila Marinka Jankovića, prahovskog svještenika koji je deda Neleta Karajlića. Početkom vraćanja naših ljudi iz inostranstva počele su da se grade ove grobnice, sve su različite " rekao je pomenuti mještanin.

Inače, ovdašnjim zidarima ovakve grobnice stvaraju velike muke jer im familije traže da njihova bude i veća i luksuznija od prethodne. Koštaju papreno jer samo vrata na njima dostižu cifre od po 1.000 i više eura - a gdje je ostalo, prenosi Kurir.