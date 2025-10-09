U beogradskoj Ulici braće Srnić dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđena sedamnaestogodišnja N. S. Kako se sumnja, njen poznanik M. T. (18) je nakon verbalnog i fizičkog sukoba seo u automobil i namjerno udario djevojku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđena djevojka N. S. (17) dogodila se juče u Ulici braće Srnić u Beogradu. Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je na nju automobilom naletio njen poznanik M. T. (18).

Navodno je sve počelo verbalnim sukobom između N. S. i M. T. Dvoje tinejdžera sreli su se na ulici nakon čega je došlo do svađe, a zatim i do fizičkog nasilja.

U jednom trenutku, M. T. je, kako se sumnja, tinejdžerku fizički napao, čupao je za kosu, a zatim sjeo u svoje vozilo marke "kia" u kojem su se nalazile još dveij, za sada neidentifikovane osobe.

Dok je nesrećna djevojka išla trotorarom, on je, kako se sumnja, namjerno usmjerio svoje vozilo ka njoj i udario je. Nezgoda se dogodila na okretnici trolejbusa.

N. S. je prebačena u Urgentni Centar gde su joj konstatovane lake tjelesne povrede u vidu povreda noge i glave sa gubitkom svijesti. Slučaj je prijavljen policiji, a o svemu je obaviješteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu i utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta.

(Telegraf/Mondo)