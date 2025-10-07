Bezbjednosna akcija za Evropu (SAFE), donosi Albaniji nove mogućnosti. Moći će da učestuje u javnim nabavkama i da crpi sredstva iz odbrambenog fonda EU.

Izvor: YouTube/Printscreen/AtlanticCouncil

Bezbjednosna akcija za Evropu (SAFE) donosi Albaniji mogućnosti koje ranije nije imala, kao na primjer, učešće u javnim nabavkama koje sprovode države članice EU, navodi se u saopštenju.

Polako, ali sigurno, Albanija ulazi u evropsku igru naoružavanja. Iako nije članica "prestižnog" evropskog kluba, zemlja "bunkera i orlova", po svemu sudeći, moći će da crpi sredstva iz odbrambenog fonda EU, piše RT Balkan.

"Postoji mogućnost da se Albanija uključi u zajednički odbrambeni fond EU, odnosno SAFE", saopštila je Evropska komisija (EK), a prenio je "Albanijan post".

Stiče se da se iza brijega, međutim, valja još nešto.

Isti medij navodi, pozivajući se na vlastita saznanja, da obnova vojne industrije u Albaniji obuhvata proizvodnju municije i dronova i da se otvaraju vrata prestižnim kompanijama u oblasti odbrane da investiraju.

Premijer Albanije Edi Rama nedavno je rekao da je da je cilj da se država pridruži inicijativi koja bi mogla da otvori vrata za proizvodnju municije i dronova.

Izvor: YouTube/Printscreen/AtlanticCouncil

Najavio da će Samit NATO, koji se 2027. godine održava u Tirani, nadzirati dronovi "mejd in Albanija", a osim proizvodnje bespilotnih letjelica, najavio je i proizvodnju vojnih vozila i uniformi. Albanija je postala članica NATO-a 2009. godine.

Na pitanje novinara da li siguran da će bezbijednost predsjednika SAD Donalda Trampa biti u rukama Albanije, albanski premijer je kratko odgovorio "da".

Rama je, inače, iz sedišta NATO u Briselu krajem prošlog mjeseca poručio da vlada ima ambiciju da se uključi u program odbrane i bezbijednosti EU.

Šta je SAFE?

Ambasadori zemalja članica Evropske unije usaglasili su se 21. maja oko uspostavljanja novog mehanizma vrijednog 150 milijardi eura, kojim će se državama članicama omogućiti da uzimaju zajedničke zajmove za nabavku vojne opreme, prenio je portal "Politiko".

Program omogućava državama kandidatima da učestvuju u projektima. Postoje dva načina na koje države kandidati sa Balkana mogu da koriste SAFE program: da učestvuju zajedno sa zemljama članicama EU u zajedničkoj nabavci opreme, a drugi način je da industrije odbrane zemalja kandidata budu uključene.

"Bezbjednosna akcija za Evropu" (SAFE) podrazumijeva da se Evropska komisija zadužuje umjesto zemalja članica, a zatim povoljne zajmove prosleđuje zainteresovanim zemljama, koje tako mogu da smanje troškove kredita. Pravila favorizuju evropsku proizvodnju: 65 odsto komponenti mora biti iz EU.

Izvor: Dati Bendo/European Commission

Prečica do SAFE-a

Mediji na albanskom jeziku su prenijeli da je jedan albanski zvaničnik smatra da je to što su pre oko pet mjeseci Tirana, Priština i Zagreb potpisale zajedničku deklaraciju o saradnji u oblasti odbrane, poslužilo kao "prečica" do SAFE.

Uzevši u obzir činjenicu da hrvatsko-albanske odnose i paktove odlikuje bratstvo po oružju, nije iznenađenje to što se međusobno pomažu.

(Politika/MONDO)