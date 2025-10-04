Uhapšene su četiri osobe u Beogradu zbog sumnje da su prodavali drogu.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Beogradska policija, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), uhapsila je četiri osobe zbog sumnje da su prodavale drogu. Oni se sumnjiče da su u periodu od septembra 2024. godine do danas prodavali opojnu drogu u Beogradu.

"Nakon višemjesečne istrage, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Uprave za tehniku i PU za grad Beograd, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu, uhapsili su četiri osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga sa elementima organizovanosti. Uhapšeni su L. A. (38), Z. R. (41), Z. P. (40) i L. H. (61), zbog sumnje da su, kao članovi organizovane kriminalne grupe, u periodu od septembra 2024. godine do danas, distribuirali i prodavali opojnu drogu na široj teritoriji Beograda, radi sticanja materijalne koristi na račun organizatora i članova te organizovane kriminalne grupe.

Pretresom stana i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili, pronađena je i zaplenjena veća količina opojne droge ketamin, amfetamin i metamfetamin, kao i više mobilnih telefona i SIM kartica. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti predata nadležnom tužilaštvu", navodi se u saopštenju.