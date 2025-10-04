Tijelo žene izvučeno je iz kanjona reke Rzav kod Višegrada, nakon što je automobil sleteo s puta u provaliju.

Izvor: Facebook/RTRS vijesti

Iz kanjona rijeke Rzav, u mestu Oplave kod Višegrada izvučeno je tijelo ženske osobe koja je stradala nakon što je automobil sletio sa puta u kanjon.

Civilna zaštita RS i policija iz Foče od devet sati pretraživali su ovaj nepristupačan teren na mjestu gdje se dogodila nesreća na putu Vardište–Dobrun. Akcija je započeta nakon dojave da je vozilo sletjelo s puta, a kako nezvanično saznajemo, u vozilu se nalazila jedna ženska osoba iz Srbije.

Na ovoj dionici i prije dva dana dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su dvije putnice poginule, kada je automobil sletio s puta.