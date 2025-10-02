Izboden je popodne mladić na Vračaru.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Danas popodne je nožem izboden mladić na Vračaru u Beogradu, saznaje "Informer". Policija je ubrzo uhapsila muškarca I.S. (32).

"Muškarac je nožem ubo mladića u stomak i pobjegao. Zapravo zajedno su krenuli ka Mileševskoj ulici. Žena je zvala policiju koja je odmah stigla.

Povrijeđenog muškarca je hitna pomoć prevezla u bolnicu, a kako sam čuo, policija je ubrzo uhapsila napadača. Na njemu su bili vidljivi tragovi krvi", otkrio je izvor pomenutog lista.

(Informer/MONDO)