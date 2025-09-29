Mještani Debeljače ispričali su da je muškarac najvjerovatnije ubijen na pijaci, a potom je završio u dvorištu preko puta pijace

Izvor: društvene mreže

J. P. ubijen je, kako se sumnja, na pijaci u Debeljači kod Pančeva, a njegovo tijelo pronađeno je u dvorištu ispred jedne kuće koja se nalazi preko puta pijace. Zbog sumnje da su ga ubili, policija je uhapsila trojicu muškaraca.

Na licu mjesta je tužilac Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, u saradnji sa policijom, obavio uviđaj te je naložio obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Mještani Debeljače ispričali su da je muškarac najvjerovatnije ubijen na pijaci, a potom je završio u dvorištu preko puta pijace. Za sada nije poznato da li je sam, teško povrijeđen, uspio da odšeta do mjesta gdje je pronađeno njegovo tijelo ili su ga osumnjičeni preneli.

Brat ubijenog se oglasio na društvenim mrežama.

"Brate moj, počivaj u miru, anđeli sa tobom. Zauvijek ćeš mi nedostajati brate", piše u objavi.

Ispod objave nižu se potresne poruke opraštanja.

"Laki brate, iskreno saučešće", "Primi moje saučešće neka počiva u miru", piše ispod objave.

Kako su rekli od mještani Debeljače, J.i njegov brat su živjeli u iznajmljenoj kući.

(Blic/MONDO)