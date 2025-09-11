U Novom Pazaru sinoć je izbila masovna tuča u kojoj su dvije osobe povrijeđene, od kojih je jedna u životnoj opasnosti. Policija je uhapsila jednu osobu, druga je privedena radi ispitivanja, a nadležno tužilaštvo vodi istragu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U novopazarskoj Ulici Generala Živkovića sinoć je izbila masovna tuča u kojoj su dvije osobe povrijeđene. Muškarac Dž.P. zadobio je teške povrede opasne po život, nanete tupim predmetom po glavi i tijelu. Hitno je prebačen u bolnicu u Kragujevcu, gdje se ljekari bore za njegov život.

Policija je brzo reagovala, uhapsivši A.K., kojem je određeno zadržavanje. Još jedno lice je privedeno radi daljeg ispitivanja.

Nadležno tužilaštvo uključeno je u istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nemilog događaja.

