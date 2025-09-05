Osumnjičeni je saslušan i određeno mu je zadržavanja do 48 sati, a ukoliko se dokaže njegova krivica, prijeti mu robija u trajanju od pet do 15 godina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mladić (19) iz Sajana kod Kikinde osumnjičen je da je tokom jula u Kikindi obljubio djevojčicu od 13 godina, nakon čega je ona zatrudnjela! Osumnjičeni je saslušan i određeno mu je zadržavanja do 48 sati, a ukoliko se dokaže njegova krivica, prijeti mu robija u trajanju od pet do 15 godina!

"Osumnjičeni je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, a naredbom o sprovođenju istrage tereti se da je obljubio 13-godišnju djevojčicu, što je za posledicu imalo trudnoću", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu osumnjičenom mladiću je izrekao mjeru zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja s oštećenom, kao i svjedocima koje je potrebno ispitati u toku postupka, a zbog sumnje da bi mogao da ometa postupak i utiče na svjedoke, kao i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično djelo.