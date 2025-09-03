Državljanin Srbije N. D. (45) za kojim je bila raspisana potjernica zbog izdržavanja zatvorske kazne od 10 i po godina zbog šverca droge, uhapšen je u Holandiji

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

MUP Srbije je saopštio da je N.D. okrivljen da je kao blizak saradnik i pripadnik organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Darko Šarić, učestvovao u nabavci i kupovini 1.100 kilograma kokaina sa područja Južne Amerike, daljem transportu droge prekookeanskim brodovima i prodaji na području Evrope.

N. D. je određen ekstradicioni pritvor, posle čega će biti izručen Srbiji.